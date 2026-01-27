Antioquia

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Según el ente acusador, los contratos directos fueron el mecanismo para beneficiar a los implicados.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:53 p. m.
Daniel Quintero (der.), precandidato del Pacto Histórico, responde a los escándalos que salpican a su hermano Miguel Quintero (izq.).
Daniel Quintero (der.), precandidato del Pacto Histórico, responde a los escándalos que salpican a su hermano Miguel Quintero (izq.). Foto: Redes sociales

Este martes 27 de enero, la Fiscalía hizo oficial el nombre de quien sería uno de los terceros favorecidos, según el ente acusador, en la red de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Se trata de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, hoy con una aspiración fallida a la Presidencia de la República.

“De acuerdo con las labores investigativas contempladas en este proceso investigativo, contamos entonces que también en este tenía injerencia de mando y comunicación, incluso solicitando información o suministrando datos e información para vincular personas, como es el ciudadano Miguel Quintero y el ciudadano Álvaro Villar”, manifestó la Fiscalía.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días.
Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días. Foto: Redes sociales

El ente acusador aseguró: “Esto puede advertirse en situaciones tan puntuales como, por ejemplo: el hecho de usar la modalidad de contratación directa no es un error, como lo expone la defensa, sino que este fue el mecanismo para llegar al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y desde ahí beneficiar indebidamente a las personas ya señaladas”.

Miguel Quintero ha estado en el ojo del huracán no solo por estos hechos, también por su paso en una lujosa propiedad de la SAE en época de pandemia, cuando su hermano era alcalde de Medellín.

Exclusivo: estos son los nuevos chats, videos y testimonios que enredan a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín

Además, por los testimonios de algunos testigos que —bajo juramento— dijeron que “él cobraba el 20 % de contrataciones en el Área Metropolitana, la EDU y Metroparques”, tres entidades clave de la capital de Antioquia con jugosos presupuestos.

Este no es el único escándalo de corrupción en el periodo de la alcaldía de Daniel Quintero Calle, quien ha querido desmarcarse de alguna influencia suya en el Área Metropolitana.

Son 55 funcionarios suyos enredados en líos judiciales o administrativos.

“Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda. Esto no es una casualidad. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, afirmó el hoy alcalde del Distrito, Federico Gutiérrez, al insistir en que los hechos investigados corresponden a un esquema organizado y no a actuaciones aisladas.

