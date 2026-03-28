Marcela Gallego, famosa actriz, expuso robos a su hijo y respondió críticas: “Hagan algo y no nos dejen solos”

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Sea de día de noche, las personas siguen siendo víctimas de los ladrones en la ciudad, vayan a pie, en transporte público o en vehículo particular.

Marcela Gallego, famosa actriz, reveló el drama que vive por un trabajo y expuso a los responsables: “El salario no se mendiga”

En las últimas horas se dio a conocer el caso que se vivió en la familia de la famosa actriz Marcela Gallego, quien hace poco mostró su inconformidad porque no le pagaron su trabajo realizado en una obra de teatro.

Fue Gallego quien reveló detalles de la situación de inseguridad de la que fue víctima su hijo, cuando delincuentes lo atracaron un arma de fuego.

En primer lugar, la reconocida actriz mencionó en su cuenta oficial de X que a su hijo le hicieron un préstamo.

Después, de igual forma, la actriz señaló que su hijo fue víctima de robo nuevamente, pero en esta oportunidad de frente y ya con arma de fuego.

“Volvieron a robar a mi hijo, lo atracaron caminando por el barrio... maldita ciudad, ya lo robaron dos veces esta semana... hagan algo y no nos dejen solos”, expresó.

Gallego fue clara en mencionar que los robos sucedieron en diferentes zonas de la ciudad.

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Además, se tomó el tiempo de escribir un mensaje dirigido a las personas que son carentes de empatía y que dejaron comentarios alejados de la realidad con críticas y burlas hacia la situación tan compleja y de miedo que atravesó su hijo.

“A los que hicieron comentarios horribles, poco empáticos y desconectados de la realidad, con respecto al atraco con arma de fuego del que fue víctima mi hijo, les digo que ojalá ni a ellos, ni a ningún ser querido los amenacen con un arma de fuego. Ojalá. Pero nadie está exento”, escribió la actriz en su cuenta de X dejando ver que lastimosamente la inseguridad está tan grande, que la ciudad está en manos de malandros.

La reconocida actriz recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le mostraron algo de apoyo y empatía. “Lo siento mucho Marcela, nadie quiere pasar por momentos así. Bogotá está en un caos terrible que nadie está controlando”; “Esto solo demuestra lo bajo que estamos cayendo como sociedad, lamento que la gente sea así”; “Ay Marcela no puede ser, qué susto”; “Solidaridad y es momento de cuidarnos entre todos, no podemos seguir siendo una sociedad individualista donde se salva quien pueda. Hay que conectar como sociedad, como barrios, como personas para hacerle frente a esto”, son algunos de los comentarios.