Gente

Marcela Gallego, famosa actriz, expuso robos a su hijo y respondió críticas: “Hagan algo y no nos dejen solos”

La actriz detalló que su hijo fue víctima de la delincuencia dos veces en la misma semana.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
28 de marzo de 2026, 11:14 a. m.
La actriz Marcela Gallego tiene una carrera en la televisión colombiana de más de 40 años. Ha trabajado en programas como El man es Germán, Me llaman lolita y Te la dedico, entre otros.
La actriz Marcela Gallego tiene una carrera en la televisión colombiana de más de 40 años. Ha trabajado en programas como El man es Germán, Me llaman lolita y Te la dedico, entre otros. Foto: Gabriel Carvajal

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Sea de día de noche, las personas siguen siendo víctimas de los ladrones en la ciudad, vayan a pie, en transporte público o en vehículo particular.

Marcela Gallego, famosa actriz, reveló el drama que vive por un trabajo y expuso a los responsables: “El salario no se mendiga”

En las últimas horas se dio a conocer el caso que se vivió en la familia de la famosa actriz Marcela Gallego, quien hace poco mostró su inconformidad porque no le pagaron su trabajo realizado en una obra de teatro.

Fue Gallego quien reveló detalles de la situación de inseguridad de la que fue víctima su hijo, cuando delincuentes lo atracaron un arma de fuego.

En primer lugar, la reconocida actriz mencionó en su cuenta oficial de X que a su hijo le hicieron un préstamo.

Gente

Planetario Nocturno de Bogotá: estas son las actividades de este sábado 28 de marzo de 2026

Gente

Famosa cantante vio un refugio en su esposo durante su lucha contra agresivo cáncer: “Yo estaba en la mala”

Gente

Horóscopo y predicciones de hoy, sábado 28 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Juan Palau hizo revelación en SEMANA sobre cómo está la imagen de Juanda Caribe afuera de ‘La casa de los famosos’

Gente

“Le ha gustado mucho”: Stephanie Cayo sorprende con respuesta sobre Alejandro Sanz

Gente

Tras Masterchef Celebrity, Andrea Guzmán vuelve a la gastronomía. Este es su nuevo emprendimiento

Gente

Actor de Harry Potter recibió amenazas de muerte; director da detalles

Barranquilla

Asesinan a domiciliario en medio de un atraco en Barranquilla

Barranquilla

Policía busca a ladrones que, en manada, robaron y golpearon a trabajador de El Heraldo: quedaron grabados en cámaras de seguridad

Bogotá

Sobrino del trabajador del Acueducto de Bogotá asesinado en sector Salitre hace fuerte cuestionamiento: “Este país se merece algo mejor”

Después, de igual forma, la actriz señaló que su hijo fue víctima de robo nuevamente, pero en esta oportunidad de frente y ya con arma de fuego.

“Volvieron a robar a mi hijo, lo atracaron caminando por el barrio... maldita ciudad, ya lo robaron dos veces esta semana... hagan algo y no nos dejen solos”, expresó.

Gallego fue clara en mencionar que los robos sucedieron en diferentes zonas de la ciudad.

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Además, se tomó el tiempo de escribir un mensaje dirigido a las personas que son carentes de empatía y que dejaron comentarios alejados de la realidad con críticas y burlas hacia la situación tan compleja y de miedo que atravesó su hijo.

“A los que hicieron comentarios horribles, poco empáticos y desconectados de la realidad, con respecto al atraco con arma de fuego del que fue víctima mi hijo, les digo que ojalá ni a ellos, ni a ningún ser querido los amenacen con un arma de fuego. Ojalá. Pero nadie está exento”, escribió la actriz en su cuenta de X dejando ver que lastimosamente la inseguridad está tan grande, que la ciudad está en manos de malandros.

La reconocida actriz recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le mostraron algo de apoyo y empatía. “Lo siento mucho Marcela, nadie quiere pasar por momentos así. Bogotá está en un caos terrible que nadie está controlando”; “Esto solo demuestra lo bajo que estamos cayendo como sociedad, lamento que la gente sea así”; “Ay Marcela no puede ser, qué susto”; “Solidaridad y es momento de cuidarnos entre todos, no podemos seguir siendo una sociedad individualista donde se salva quien pueda. Hay que conectar como sociedad, como barrios, como personas para hacerle frente a esto”, son algunos de los comentarios.