Mundial 2026: alertan sobre redes Wi-Fi inseguras en ciudades que recibirán a miles de aficionados

A pocas semanas del inicio del torneo de fútbol más importante del mundo, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los aficionados que viajarán a las ciudades sede en México y que dependerán de redes Wi-Fi públicas para mantenerse conectados durante su estancia.

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De acuerdo con un estudio realizado por el Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, el 17% de las redes Wi-Fi abiertas detectadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey presentan condiciones de seguridad insuficientes, lo que podría exponer información personal y financiera de los usuarios.

Los fanáticos colombianos deberán tener precaución en sus viajes al mundial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La investigación analizó 84,588 señales de Wi-Fi gratuito y 69,473 puntos de acceso públicos únicos ubicados en zonas de alta afluencia turística y deportiva.

Entre los hallazgos destaca que el 16.5% de las redes abiertas en Ciudad de México fueron clasificadas como inseguras, porcentaje que aumenta a 18.5% en Guadalajara y a 17.2% en Monterrey.

Según los expertos, estas redes suelen carecer de mecanismos de cifrado adecuados o utilizan configuraciones vulnerables que facilitan ataques como la interceptación de datos, el robo de credenciales, el monitoreo no autorizado del tráfico de internet y la creación de puntos de acceso falsos diseñados para engañar a los usuarios.

Miles de hinchas viajarán al Mundial 2026. Foto: Colprensa - Linares Gasca

El informe también reveló que, aunque muchas redes aparentan ser seguras al utilizar protocolos modernos como WPA2 o WPA3, cerca del 45% mantiene habilitada la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), una tecnología desarrollada para simplificar la conexión de dispositivos, pero que actualmente es considerada obsoleta y vulnerable a ataques informáticos.

La presencia de esta característica puede permitir que ciberdelincuentes obtengan acceso no autorizado a las redes y comprometan la información transmitida por los usuarios. En términos prácticos, esto significa que incluso una red aparentemente protegida podría representar riesgos para quienes la utilizan para realizar pagos, acceder a servicios bancarios o intercambiar información sensible.

“Una de las primeras cosas que hacen los viajeros después de desactivar el modo avión es buscar acceso a internet. Mantenerse conectado es esencial para la navegación, el transporte, los pagos y la comunicación. Sin embargo, la comodidad suele venir acompañada de una menor seguridad”, señaló María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el equipo GReAT de Kaspersky.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan evitar realizar operaciones bancarias o transacciones sensibles mientras se utilizan redes Wi-Fi públicas. También sugieren verificar siempre la autenticidad de la red con el establecimiento que la proporciona y utilizar herramientas de protección como redes privadas virtuales (VPN), que cifran la información transmitida.

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Otras medidas incluyen mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, activar el firewall del dispositivo, utilizar contraseñas robustas y habilitar la autenticación en dos pasos. Asimismo, aconsejan desactivar funciones de intercambio de archivos cuando no sean necesarias y emplear gestores de contraseñas para almacenar credenciales de forma segura.

Los expertos subrayan que la combinación de grandes concentraciones de visitantes y una alta dependencia de la conectividad digital convierte a los eventos deportivos internacionales en escenarios especialmente atractivos para los ciberdelincuentes, por lo que la prevención y las buenas prácticas de seguridad serán fundamentales para disfrutar de la experiencia sin contratiempos.