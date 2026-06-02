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Alcalde Galán envió mensaje a los ciudadanos que van a viajar al Mundial: “Una buena defensa hace la diferencia”

Galán hizo un llamado a los ciudadanos, especialmente a quienes viajarán al Mundial de Fútbol en Norteamérica.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

2 de junio de 2026 a las 10:00 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió una serie de recomendaciones este martes, 2 de junio, a través de sus canales oficiales dirigidas a los ciudadanos que planean desplazarse fuera del país en los próximos días.

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El mandatario local fundamentó la estrategia preventiva en el flujo de personas que se trasladarán hacia México, Estados Unidos y Canadá con el propósito de asistir a los partidos de la Copa del Mundo de la Fifa.

Aunque los países sede del Mundial 2026 no exigen vacunas obligatorias para ingresar, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó actualizar los esquemas contra el sarampión, la rubéola y afecciones respiratorias debido a alertas epidemiológicas en la región.
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De acuerdo con las estimaciones de las autoridades distritales, una porción significativa de los aficionados bogotanos concentrará su viaje en territorio mexicano.

Este comportamiento obedece a la programación del torneo, donde la Selección Colombia disputará dos de sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos del certamen internacional. Por este motivo, la administración local busca anticiparse a posibles riesgos epidemiológicos derivados de la movilidad masiva de personas.

Un preocupante retroceso en salud pública vive la región. Expertos consultados por SEMANA advierten que el envejecimiento poblacional, las barreras de acceso y la desinformación están facilitando el regreso de enfermedades inmunoprevenibles.
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Esquemas de inmunización requeridos por el Distrito

Ante esta movilización de viajeros, la administración de la capital dispuso un esquema especial de atención en los puntos de inmunización. “En el fútbol y en la vida, una buena defensa hace la diferencia. Los invito a ser equipo por la salud de Bogotá y de Colombia. Por eso desde la Secretaría de Salud estamos promoviendo que quienes van a viajar para ver a la Selección de fútbol en el Mundial se pongan las vacunas”, manifestó el mandatario local en su intervención pública.

La directriz técnica de las autoridades sanitarias prioriza la aplicación de biológicos contra enfermedades de alta transmisión respiratoria y viral. El mandatario precisó que los ciudadanos deben requerir principalmente las dosis correspondientes a sarampión, virus del papiloma humano (VPH), virus sincitial respiratorio e influenza.

Puntos de atención gratuita en la capital

El alcalde mayor aclaró que la medida protectora no se limita exclusivamente a las personas que saldrán del territorio nacional, sino que se extiende a toda la población civil para mantener las coberturas estables. “También los que no van a viajar deben hacerlo. Aprovechen, en Bogotá estamos poniendo las vacunas gratis”, puntualizó el funcionario.

Para facilitar el acceso de los usuarios, el Distrito habilitó una plataforma digital de consulta donde se detallan las direcciones, horarios y disponibilidad de dosis en las distintas localidades.

“Entren a www.saludcapital.gov.co. Pueden revisar dónde se ponen las vacunas. Hagamos equipo por la defensa de la salud de los bogotanos y de los colombianos”, concluyó Galán, enfatizando la importancia de cumplir con los requisitos sanitarios antes de abordar los vuelos internacionales.