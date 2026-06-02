El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al presidente Gustavo Petro no intervenir en política para las elecciones en las que se define quién será su sucesor. El llamado surge después de que el mandatario asegurara que se pondrá “al frente” en esta contienda.

“A quienes estamos en el ejercicio del gobierno, sea local o nacional, nos corresponde dar garantías a ambos candidatos. Las elecciones se deben desarrollar sin injerencia de parte del presidente de la república ni de ningún otro funcionario público”, expresó Galán.

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El anuncio de Petro de que se pondrá en la primera línea de la campaña para estas elecciones presidenciales ha generado todo tipo de interpretaciones. El jefe de Estado habla de “dar la batalla” cuando el país está a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial.

En el mensaje que generó cuestionamientos, el mandatario dijo que “vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente“.

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Sobre este, el mandatario local apuntó que “para sorpresa de todos, el presidente anunció que se va a poner al frente de una campaña. La Constitución y la ley son claras: el presidente no puede participar en política, ni de frente, ni por debajo de cuerda. No puede hacer política electoral”.

Galán le pidió a Petro respetar las reglas de juego para asegurar la estabilidad del país, al afirmar que esta queda en riesgo cuando quien las quiebra es el jefe de Estado.

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“No es al presidente de la República al que le corresponde declarar el resultado de una elección. Es a la autoridad electoral, encabezada en esta etapa por los jueces de la República. A ellos todo nuestro respeto y nuestro respaldo”, expresó el alcalde de Bogotá.

Finalmente, Galán consideró que la democracia debe protegerse de los violentos y de quienes tienen poder.