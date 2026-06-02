Estos son los pasos que deberá seguir Gustavo Petro si quiere renunciar a la Presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

Ante las voces que estaban creciendo sobre una supuesta posibilidad de que Gustavo Petro renunciara a la Presidencia de la República para sumarse a la campaña de Iván Cepeda, se conocieron los actos que tendría que seguir el mandatario para dar un paso al costado.

Discusión que se abrió en el país, luego de que Petro publicó el lunes de esta semana un mensaje en su cuenta personal de X, en el que afirmaba que se iba a “poner al frente” tras los resultados de la primera vuelta presidencial que dieron como ganador de esa primera etapa al candidato Abelardo de la Espriella con 10.361.499.

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“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales. Además Petro indicó que Cepeda necesitaría conseguir más de 3 millones de votos para asegurar la Presidencia de la República.

Pero SEMANA averiguó los pasos que debería seguir Petro si se materializa la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la República. En primer lugar, el mandatario tendría que redactar una carta manifestando la intención de apartarse del cargo. En la misiva debe expresarse puntualmente que su deseo de renuncia fue libre y espontánea.

Posteriormente, la solicitud debe ser radicada en el Congreso de la República, ante el Senado, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política.

Luego, el Senado deberá someter la renuncia presentada a votación de la plenaria de la corporación. La dimisión para que sea efectiva tendrá que ser aprobada y aceptada por la mayoría del Legislativo, si eso no ocurre el mandatario colombiano seguirá en funciones legales.

Pero de ser aceptada bajo esas condiciones, asume la jefatura del Estado la vicepresidenta Francia Márquez, quien deberá tomar juramento y culminar el periodo el 7 de agosto de 2026.

Cabe reseñar que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha recibido una ola de críticas desde diferentes sectores políticos por una supuesta intervención indebida en política, por una serie de mensajes alusivos a la contienda electoral.

Abelardo de la Espriella lidera búsquedas en Google, a 19 días de la segunda vuelta presidencial

En el preconteo de la Registraduría sobre la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo, el candidato Abelardo de la Espriella ganó con 10.361.499, mientras que el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda quedó segundo con 9.688.361 de votos. Ambos aspirantes pasaron a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio.