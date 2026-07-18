El expresidente Álvaro Uribe anunció otro de los proyectos que presentará la bancada del Centro Democrático a partir del 20 de julio, cuando comienza el nuevo periodo del Congreso, en el que su partido será el segundo con más representación en la corporación.

El articulado busca que el subsidio para los adultos mayores aumente cada año con base, como mínimo, en la inflación anual, para evitar que este apoyo, destinado a miles de colombianos de escasos recursos, pierda valor y afecte el poder adquisitivo de sus beneficiarios.

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El proyecto incluye varios puntos. El primero de ellos es que se garantice el incremento anual, sumado a que se deje claro que el aumento tomará como referencia el índice de precios al consumidor reportado por el Dane.

“Nuestros adultos mayores merecen vivir con dignidad. Este proyecto busca que la ayuda que reciben no pierda valor con el paso del tiempo y les permita afrontar el aumento del costo de vida con mayor tranquilidad”, expresó Uribe.

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El proyecto de ley garantizaría que el subsidio para los adultos mayores no pierda valor frente al aumento del costo de vida. Además, establecería que el monto debe mantenerse sin cambios cuando la inflación anual sea negativa.

El exmandatario también anunció la radicación de un proyecto de ley que ofrecería capacitación en tecnología a 100.000 jóvenes, con el objetivo de brindarles herramientas para acceder al empleo formal. Asimismo, el partido que lidera el exjefe de Estado planea presentar otra iniciativa para fortalecer la lucha contra el microtráfico.