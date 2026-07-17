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Álvaro Uribe expresa su dolor por la muerte de Joan Sebastián Durán, en redada de ICE en Estados Unidos

El expresidente aseguró que el joven es “miembro de una de esas familias de compatriotas santandereanos a quienes tanta gratitud debo”.

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Redacción Semana
17 de julio de 2026 a las 6:37 a. m.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

La muerte de Joan Sebastián Durán, víctima de un disparo en una redada de ICE, en el estado de Maine en Estados Unidos ha generado conmoción en Estados Unidos y Colombia.

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El joven tenía permiso de trabajo y seguridad social en los Estados Unidos y, la información que hay hasta el momento de esa tragedia, asegura que no era el objetivo del operativo. El hecho violento ha generado una enorme controversia sobre los procedimientos y garantías de ICE.

El expresidente Uribe envió un mensaje sobre lo sucedido. “Con todo el respeto por la legislación migratoria de los Estados Unidos debo manifestar mi dolor por la muerte del joven Joan Sebastián Durán, miembro de una de esas familias de compatriotas santandereanos a quienes tanta gratitud debo”.