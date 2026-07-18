Un informe interno de la Vicepresidencia de Riesgos de Colpensiones encontró que 17 proyectos de desarrollo tecnológico de la empresa, de la que depende el futuro de las pensiones de los colombianos, registran retrasos en los objetivos de ejecución, pese a que tenían que estar implementados al cierre de esta administración.

El reporte fue contratado por esa oficina de la entidad con un grupo de expertos en datos, justo en el marco del cierre de los cuatro años de la administración de Jaime Dussán, el excongresista que llevó la batuta de la empresa pública del Estado que administra parte de los ahorros para la vejez de todos los colombianos gracias a la reforma pensional.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El objetivo de esa vicepresidencia era conocer los avances en tecnología; sin embargo, el resultado de la pesquisa interna dejó ver que las metas están lejos de cumplirse. El reporte, que se consolidó el pasado 25 de junio, hace menos de un mes, estuvo circulando entre funcionarios y contratistas de la entidad y dejó plasmado en papel lo que antes era un secreto a voces: la entidad más importante para las pensiones tiene retrasos tecnológicos.

Hubo proyectos sobre la transformación de la historia laboral, la gestión del cobro coactivo y la estrategia digital que se vencieron sin que se cumpliera su ejecución a la fecha de cierre que se había trazado para esas iniciativas. Otros relacionados con la modernización de Colpensiones y la plataforma tecnológica al servicio de los ciudadanos y empleadores también tienen retrasos.

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“Al corte mayo de 2026 se encuentran en ejecución 13 proyectos iniciados en el marco del PEI 2022-2026, los cuales registran un avance entre el 15 por ciento y 66 por ciento, y ejecución presupuestal promedio del 32 por ciento”, se detalla en ese informe interno al que tuvo acceso SEMANA. El documento consta de 19 páginas y en él se confirma que dentro de esos 13 planes de trabajo hubo ocho con “desviación de actividades”, es decir, los asuntos tecnológicos de la empresa no marcharon al ritmo deseado.

Los proyectos perseguían diferentes objetivos, como mejorar la infraestructura tecnológica de la empresa para dejar listas las plataformas de la compañía; también estaban relacionados con la optimización del sistema de pago de nómina de los pensionados o con el nuevo sistema del programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), el encargado de sistematizar el ahorro voluntario de los afiliados que perciben menos de un salario mínimo y otros asuntos. Todas esas falencias generan impactos en el servicio que reciben los cotizantes y pensionados.

Proyecto de Colpensiones. Foto: A.P.I

Proyecto de Colpensiones. Foto: A.P.I

El contenido de ese informe, que se socializó con la Presidencia y con los integrantes del comité ejecutivo en medio de reuniones internas, también fue conocido por la Vicepresidencia de Tecnología. Fuentes enteradas del proceso relataron a SEMANA que hay preocupación sobre el dictamen que pueda realizar la próxima administración en relación con el estado de la actualización tecnológica en la compañía.

Hay líos con procesos internos básicos para la atención ciudadana. Por ejemplo, Colpensiones utiliza una plataforma llamada Bizagi, que se encarga de hacer el proceso de repartición de las solicitudes de pensión entre sus funcionarios. Sin embargo, está desactualizada.

A comienzos de julio, los usuarios reportaron caídas en la plataforma que impidieron hacer trámites, una contingencia que ocurrió cuando estaba por culminar el plazo de la oportunidad de traslado de afiliados entre usuarios de fondos privados y el público en el marco de la reforma pensional. La situación escaló y Asofondos emitió una alerta sobre la interrupción de los servicios de Colpensiones.

Sede de Colpensiones. Foto: Guillermo Torres Reina

La información de la empresa estatal está albergada en dos centros de datos ubicados en Cundinamarca. No obstante, este medio conoció que, días antes de la falla general en los sistemas, los servidores de la empresa fueron apagados para su traslado a un nuevo centro de operaciones. Ese proceso se realizaría durante el primer fin de semana de julio y, una vez fueron encendidos en la nueva sede, la caída se prolongó porque los sistemas tuvieron que configurarse. Hubo funcionarios que advirtieron sobre las implicaciones de efectuar ese traslado, pero sus alertas no fueron escuchadas.

SEMANA trató de contactarse con la Oficina de Comunicaciones de Colpensiones para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.