Colpensiones le pone el acelerador a los traslados pensionales desde los fondos privados y lanza campaña nacional

De cara a la cercanía de la fecha de cierre de la ventana de oportunidades que está incluida en la reforma pensional y que dejó abierta la Corte Constitucional cuando suspendió el efecto de esa ley, Colpensiones pone el acelerador.

La entidad realizará una campaña, del 19 al 25 de mayo de 2026, que ha sido denominada la Semana Nacional del Traslado.

Se trata de una jornada intensiva que se desarrollará en todos los Puntos de Atención Colpensiones en el país, y que busca facilitar a los ciudadanos el proceso de traslado desde los fondos privados de pensiones al Régimen de Prima Media.

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El evento se da justo cuando hay una fuerte controversia porque otro tribunal, el Consejo de Estado, suspendió provisionalmente la totalidad del decreto que emitió el Gobierno para ordenar que las AFP le trasladaran los recursos de las personas que se pasaron del régimen privado al público, principalmente la plata de los que hicieron parte de ese paquete de trasladados y ya se pensionaron.

Colpensiones Foto: Colprensa

Podrán pedir la doble asesoría

De acuerdo con la información suministrada por Colpensiones, durante esa semana, los usuarios podrán acceder a un servicio integral que les permitirá recibir la Doble Asesoría y realizar el trámite de traslado en una sola visita, sin necesidad de citas previas ni procesos adicionales. Esa oportunidad, seguramente, será utilizada por muchos colombianos que, en ocasiones, no realizan la petición, por temor a congestiones en la agenda de solicitudes.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Consejo de Estado será responsable de eventual impago de pensiones

Colpensiones recordó que todo se debe a que está por cerrarse la oportunidad para que todos los ciudadanos que se quieran trasladar lo hagan antes de julio, cuando se acaba la vigencia de lo que dejó vigente la Corte Constitucional de la reforma pensional, mientras toma la decisión definitiva sobre la exequibilidad o no de la ley aprobada en el Congreso de la República.

pensiones Foto: Getty Images

“Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que habilitó una ventana de oportunidad para que miles de colombianos evalúen su situación pensional y, si así lo deciden, se trasladen a Colpensiones en condiciones favorables”, señala Colpensiones.

En ese contexto, la entidad recordó que la fecha límite de traslados, para aprovechar la ventana de oportunidades, es hasta el 16 de julio de 2026, de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley 2381.

Los llamados

Según Colpensiones, los llamados son mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y hombres de 52 años o más con 900 semanas o más cotizadas, que además no hayan solicitado pensión en su fondo privado; quienes podrán evaluar su situación pensional y adelantar su traslado.

Pero la entidad confirmó que, además de ellos, la jornada será abierta; es decir, estará dirigida a todos los ciudadanos que quieran trasladarse a Colpensiones.