Hasta el 16 de julio, los cotizantes a pensiones tienen la opción de trasladarse de un régimen a otro, aprovechando la ventana de oportunidad que quedó abierta, luego de la suspensión temporal de la reforma pensional, que aún está pendiente de una decisión definitiva de la Corte Constitucional.

Después de esa fecha no habrá lugar a excepciones; pero muchos usuarios y el gremio de fondos privados de pensiones (Asofondos) han alegado fallas e indisponibilidad en las plataformas digitales, lo que les ha impedido realizar el trámite, ad portas de vencerse el plazo para la oportunidad de traslado.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha negado la existencia de fallas, aunque recordó que se estaba adelantando una migración tecnológica a gran escala, la cual no afecta la protección de datos de los colombianos.

Colpensiones dice cuál es el estado de sus servicios: anuncia cambio que impacta a millones de afiliados

En ese contexto, la entidad que maneja el régimen de prima media activó un plan de atención para el sábado 11 y el domingo 12 de julio, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y del 14 al 16 de julio, en horario extendido hasta las 6:00 p. m.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, indicó que la entidad ha tomado acciones para mejorar los servicios. Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

El fin último es que los colombianos que estén interesados en aprovechar la ventana de oportunidad lo hagan hasta la fecha señalada, recordando que se trata de un traslado exprés, sin el lleno de los requisitos.

De acuerdo con las normas habituales, una persona se puede trasladar de un régimen a otro solo cuando está a 10 años de obtener el derecho a la pensión; es decir, las mujeres tendrían que hacerlo a los 47 años, pues su edad para jubilarse es a los 57, y los hombres a los 52, teniendo en cuenta que se pensionan a los 62 años.

Ahora, el traslado se podrá realizar, previo a la doble asesoría en ambos lados: régimen público y privado, siempre y cuando, las mujeres tengan al menos 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas. El traslado se puede hacer entre regímenes pensionales, ya sea desde Colpensiones a los fondos de pensiones privados o viceversa.

Gobierno De La Espriella tomaría decisión con las pensiones en Colombia: este es el cambio que se viene

La atención extra se hace, según Colpensiones, “pensando en las necesidades de la ciudadanía. Por lo cual, ampliará temporalmente sus horarios de atención en los Puntos de Atención a Nivel Nacional, excepto los ubicados dentro de la red Cade y FNA”.

Los usuarios tendrán jornadas de atención especial en Colpensiones entre el 11 y el 16 de julio. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Colpensiones)

Aunque la entidad manifestó que ha estado adelantando un proceso de modernización tecnológica planeado con más de nueve meses de anticipación, derivado de una licitación pública, Asofondos argumentó que se había hablado de una suspensión el 30 de junio hasta los días 4 y 5 de julio bajo protocolos técnicos definidos. Sin embargo, el gremio de AFP enfatizó que los usuarios continuaban reportando dificultades para completar trámites en línea.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió a pronunciarse sobre el tema: “Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, deben tramitar las solicitudes de traslado de las personas que, aun sin haber culminado el proceso de doble asesoría, manifiesten por cualquier medio, a más tardar el 16 de julio de 2026, su intención de trasladarse”.