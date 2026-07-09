Michelin sacude la industria: cerrará su planta en Alabama y afectará a 1.200 trabajadores

El fabricante francés de neumáticos Michelin anunció este jueves el cierre, previsto para 2028, de su planta de la marca BFGoodrich ubicada en Tuscaloosa, en el estado de Alabama, Estados Unidos.

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La instalación industrial emplea actualmente a alrededor de 1.200 trabajadores, quienes se verán afectados de forma progresiva a medida que avance el proceso de desmantelamiento y reestructuración de las operaciones.

Michelin cuenta con diversas plantas a nivel mundial. Foto: Michelin

La compañía explicó que esta decisión forma parte de un ajuste estratégico de su red de producción global, orientado a optimizar costos, mejorar la eficiencia operativa y adaptar su capacidad industrial a la evolución de la demanda del mercado de neumáticos en Norteamérica y otras regiones. Aunque no se han detallado medidas específicas para cada trabajador, se espera que el cierre implique un proceso gradual de transición durante los próximos años.

El impacto financiero de esta operación será significativo. Michelin estima un coste cercano a los 220 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 250 millones de dólares, que se reflejará en los resultados financieros consolidados del ejercicio 2026. Este cargo incluye gastos asociados a la reestructuración industrial, el cierre de la planta y posibles indemnizaciones laborales, así como ajustes contables vinculados a la reducción de activos productivos.

La planta de Tuscaloosa ha sido durante años un punto relevante dentro de la red industrial de BFGoodrich en Estados Unidos, contribuyendo a la producción de neumáticos para distintos segmentos del mercado automotriz.

La planta que cerrará cuenta con 1.200 empelados. Foto: Cortesía Michelin

Su cierre representa un cambio importante en la estrategia manufacturera de la compañía en el país, que podría implicar una redistribución de la producción hacia otras instalaciones más modernas o con mayor capacidad tecnológica.

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A nivel regional, la decisión podría tener un impacto económico considerable en el área de Tuscaloosa, donde la fábrica ha sido una fuente estable de empleo y actividad económica. Las autoridades locales y estatales podrían verse involucradas en la búsqueda de alternativas para mitigar el efecto sobre la fuerza laboral y la economía local, especialmente en sectores dependientes del consumo y servicios asociados a la planta.

*Con información de AFP.