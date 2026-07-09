Gremios del turismo alertan por nuevo borrador del RNT y piden frenar cambios del Gobierno

Los gremios del sector turístico expresaron su preocupación por el nuevo borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para modificar las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT).

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Según Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), la propuesta incorporaría nuevas exigencias para las viviendas turísticas y dejaría por fuera las recomendaciones técnicas que, afirman, fueron presentadas durante varios meses de diálogo con el Gobierno.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que el proyecto fue divulgado cuando restan pocas semanas para el cambio de gobierno y advirtieron que las medidas planteadas podrían afectar a miles de emprendedores y familias que generan ingresos mediante el alquiler de alojamientos turísticos a través de plataformas digitales.

María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Foto: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

De acuerdo con los gremios, el borrador “impone nuevas cargas para los emprendedores de viviendas turísticas que ofrecen plataformas digitales, equiparándolas con la hotelería tradicional, pese a las diferencias entre ambos modelos”.

Las organizaciones sostienen que la iniciativa llega en un momento de crecimiento para el turismo colombiano. Según las cifras citadas en el comunicado, durante marzo de 2026 la llegada de visitantes no residentes aumentó un 6,7 % frente al mismo mes del año anterior.

Asimismo, indicaron que la actividad desarrollada mediante plataformas digitales de alojamiento generó en 2024 un impacto económico superior a 10,6 billones de pesos y respaldó más de 215.000 empleos en el país.

Los gremios afirmaron que, aunque participaron en mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio, emprendedores y plataformas digitales para discutir el contenido de la regulación, el texto publicado no incorporó las propuestas presentadas durante ese proceso.

“Aunque se reconoce que existieron mesas de diálogo entre Gobierno, agremiaciones, emprendedores y plataformas digitales, la realidad es que ninguna de las recomendaciones presentadas en esos espacios fue incorporada al texto publicado“, señalaron.

Entre las principales observaciones, Asohost y la CCCE indicaron que el proyecto establece una carga documental adicional para los prestadores de vivienda turística y plantea la creación de un sistema de interoperabilidad sin precisar cómo funcionará ni con qué recursos será implementado.

El turismo es una de las principales entradas financieras del país. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica) / Wikipedia (George Donnelly) / Montaje: Semana

Según el comunicado, esa responsabilidad recaería sobre las cámaras de comercio, lo que, a juicio de los gremios, podría generar dificultades operativas y retrasos en el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo.

Las organizaciones recordaron que el RNT ha sido una herramienta para la formalización del sector y señalaron que, a 2025, el registro había presentado un crecimiento superior al 109 %. También advirtieron que los efectos del proyecto no se limitarían a quienes ofrecen alojamiento, sino que impactarían a otros sectores vinculados con la actividad turística.

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En ese sentido, indicaron que durante 2024 el gasto realizado por los viajeros mediante este tipo de plataformas generó más de 9 billones de pesos para actividades como restaurantes, transporte, comercio y operadores turísticos. Los restaurantes recibieron cerca de 2,8 billones de pesos, mientras que el entretenimiento obtuvo 2,1 billones y las compras en comercios representaron alrededor de 2 billones de pesos.

“Este borrador representa un nuevo golpe para un sector que hoy impulsa el empleo y el crecimiento económico del país. La regulación es necesaria, pero hacerlo imponiendo cargas que desconocen las diferencias entre los modelos de alojamiento puede terminar afectando a miles de familias y pequeños emprendedores“, afirmaron las organizaciones.

Pronunciamiento de Cotelco

En contraste con la posición de Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Cotelco respaldó la publicación del borrador de decreto y manifestó que la medida responde a una solicitud que el gremio venía planteando al Gobierno.

#ECONOMÍA | Hay controversia por el nuevo borrador de decreto de @MincomercioCo para regular Airbnb y Booking.



El gremio de los hoteles, @Cotelcolombia, asegura que esto ayudará a que las plataformas cumplan con todos los requisitos, mientras la Cámara de Comercio Electrónico… pic.twitter.com/lEEPGtk3Cr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 9, 2026

“Para nosotros la publicación de este decreto es muy importante; esperamos que avance este trámite. Sin duda alguna, ha sido una solicitud del gremio“, señaló el presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte.

El dirigente explicó que la organización ha advertido sobre irregularidades en la operación de algunos prestadores de servicios turísticos y consideró que el proyecto busca reforzar el cumplimiento de las normas vigentes.

“La ley ya exige una serie de requisitos para que los prestadores de servicios turísticos en Colombia puedan operar. Y no es solamente el Registro Nacional de Turismo. Lo que estamos viendo es que, por cuenta de la entrega de un Registro Nacional de Turismo, se están obviando los cumplimientos de estas leyes y de estas normas exigibles“, afirmó.

Duarte agregó que, mientras una parte de los prestadores cumple con las obligaciones legales, otros operan sin atender esos requisitos o utilizan registros que no corresponden a la realidad.

“Estamos viendo una buena cantidad de prestadores que ponen un Registro Nacional de Turismo que ni siquiera existe. Así es que estas son las problemáticas que este decreto busca abordar“, concluyó.