Lucas González lanzó reto a Edwin Cardona: quedó grabada la indicación que retumba en Atlético Nacional

Se viralizó en redes sociales un video de Lucas González en un entrenamiento de Atlético Nacional. Allí, el entrenador verdolaga le dio una indicación a Edwin Cardona, jugador referente del club, y las palabras del estratega se volvieron rápidamente virales.

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Cabe recordar que Lucas González fue presentado oficialmente, ante los medios de comunicación, como el nuevo entrenador de Atlético Nacional este jueves, 9 de julio.

“Vuelves a ser el mejor de Colombia en la mitad”: Lucas González a Edwin Cardona

En medio de una jugada en el entrenamiento de Nacional, Lucas González le dijo a Edwin Cardona: “Tú te acostumbras a hacer lo que acabas de hacer, y vuelves a ser el mejor de Colombia en la mitad. No tengo ninguna duda”.

Edwin le sirve a uno de los técnicos más preparados de Colombia pero no le sirve a los Pep Guardiola de tuiter. pic.twitter.com/sR5EbBbwkb — Andrés. 🎱 (@giraldo2903) July 9, 2026

Y es que Edwin Cardona es una cuota de calidad y experiencia en el mediocampo de Atlético Nacional, tal y como lo plantea Lucas González. Aunque el jugador ha sido criticado por algunos hinchas en el último tiempo, es cierto que aún aporta dentro del plantel verdolaga.

Esto ya es una pincelada de que Cardona será uno de los tenidos en cuenta por Lucas. Asoma el segundo semestre de 2026 y Nacional está obligado a figurar de nuevo, teniendo solo por delante la Liga BetPlay, pues quedó eliminado en fase previa de Copa Sudamericana.

Lucas González y el sueño de haber regresado a Nacional

González dirigió las categorías inferiores de Atlético Nacional, y ahora vuelve al club pero como entrenador del equipo mayor. Habló al respecto y dejó clara su alegría de poder volver a servir al verde de Antioquia.

“Tengo la posibilidad de cumplir un sueño, de regresar al club. Estuve aquí en 2021 y 2022 después de casi 15 años viviendo fuera de Colombia, y regresar en esta posición como entrenador del equipo profesional es algo que significa mucho para mí, para mi familia, y se da antes de lo que pensamos que podría pasar”, dijo Lucas, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Las mejores imágenes de la presentación de Lucas González como nuevo director técnico de Atlético Nacional.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/frdmdwzta7 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 9, 2026

Fue noticia que el estratega de 45 años dejó al Deportes Tolima, donde se desempeñaba como entrenador, para llegar a Nacional. También reafirmó su postura en cuanto a ello:

“Yo tenía un vínculo con Tolima y, como todos los jugadores y entrenadores, tenía una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización; pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros; nos hace una ilusión enorme. Solo tengo palabras de agradecimiento al Deportes Tolima, fue una experiencia muy bonita que nos permitió seguir creciendo”.