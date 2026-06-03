Ola de críticas a Edwin Cardona por lo dicho del Tolima en la final Junior vs. Nacional: no gustó

Para Atlético Nacional no fue su noche en la primera final ante Junior de Barranquilla. A pesar de tener una gran nómina, el equipo verde se vio superado ampliamente por su rival y perdió 3-0.

Las críticas sobre los futbolistas referentes del cuadro paisa fueron abundantes. Para muchos, solo un equipo salió con la disposición de jugar la final, mientras el otro fue espectador y por ello se fue goleado del Atlántico.

Junior de Barranquilla paseó a Atlético Nacional en la final ida de Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Varios de los referentes de Nacional dieron sus impresiones tras el juego de ida, entre los que estuvieron Alfredo Morelos y Edwin Cardona. Este segundo emitió una frase que indignó a los hinchas del Deportes Tolima.

Sobre cómo afrontarían la vuelta en busca de la remontada, el 10 de los verdolagas lanzó: “Nosotros no somos el Tolima, esta es una final entre Junior vs. Nacional, no es una final de diciembre de Tolima vs. Junior”.

¡Declaraciones de Nacional en rueda de prensa y de Edwin Cardona en zona mixta tras la derrota 3-0 ante Junior en la final ida! 🏆🤩⚽



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Para muchos fue innecesario lo dicho por Cardona, que trajo a colación una escuadra que en los últimos años le ha generado complicaciones a los de Medellín.

Aceptando la derrota

Edwin fue consciente de que Junior jugó mejor en la ida: “Un partido perfecto para ellos. Sabíamos al rival que íbamos a enfrentar. No competimos a la altura”.

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Y para la vuelta, dejó clara la clave para no dejar celebrar en su casa al rojiblanco la que sería su estrella 12 en la historia: “Hay que hacer los goles”.

Molestia por el arbitraje

Morelos tuvo reparos del arbitraje de Carlos Ortega en la primera final. Un pisotón en su contra de parte de Daniel Rivera pudo significarle al defensa fácilmente la roja, pero el juez, ni el VAR lo consideraron así.

Sobre dicha agresión en donde sintió que otra pudo ser la decisión, apuntó: “No voy a opinar de esto, ya lo que pasó, pasó. La cabeza en alto, primero que todo”.

A su vez, se mostró confiado de que iban a ser capaces de lograr la gesta de darlo vuelta en casa: “En Medellín es a otro precio, vamos con las ganas y la ambición de querer remontarlo”.

Alfredo Morelos hablando con la prensa barranquillera en el Romelio Martínez. Foto: Captura Cuid Sports

Tratando de dar un parte de tranquilidad a su afición de cara a la vuelta, se mostró positivo y puso el pecho a las críticas por cómo afrontaron el primer juego.

“Mañana sale el sol, mañana vamos a entrenar, hacer las cosas bien, tratar de corregir lo que hicimos mal porque fue un mal partido. Soy autocrítico y me incluyo; el grupo ya lo sabe. Mañana vamos con la ambición, con las ganas y con la motivación, primero que todo, para salir de esta situación. Va a ser una semana complicada para nosotros, pero con las ganas del lunes de remontar”, apuntó.

Vale la pena recordar que la final de vuelta se jugará el próximo lunes, 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot. Sobre la hora del inicio del juego, está previsto que se dé sobre las 5:00 p.m. y la transmisión oficial la haga el canal dueño de los derechos del FPC, Win Sports, en su señal plus.