El gesto de Edwin Cardona al ver que Diego Arias lo sacó en Nacional: secuencia en video

Ser el primer cambio para un entrenador es de las decisiones más complejas de lidiar para una estrella como Edwin Cardona. Así le sucedió al 10 en el juego ante Jaguares y, justo por ello, es que habría salido molesto del gramado del Atanasio Girardot.

El volante fue titular ante los felinos, pero no duró más de una hora en campo. Su entrenador, Diego Arias, decidió sacarlo al 60′ para darle paso Cristian ‘Chicho’ Arango.

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Al ver su número en el tablero electrónico, Cardona hizo cara de pocos amigos y lanzó un ligeron manotazo que daría cuenta de la molestia que le generaba salir, a falta de media hora de partido.

Aceptando la determinación, Edwin partió hacia la línea donde estrechó su mano con Arango. Una vez ya caminaba por la zona de los banquillos, volvió a mover una de sus manos con gesto de una supuesta deaprobación.

A Cardona no le gustó que lo sacaran, que le haya dado la mano a Arias no significa que estaba enojado con él mismo como dijo Mauricio pic.twitter.com/Vj5Rv5RQVz — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) April 7, 2026

Para la transmisión del partido no pasó por alto cómo recibió la decisión el creativo, por lo que le siguieron con las cámaras en el encuentro con Diego Arias. Entre estos dos el saludo fue normal, entrelazando sus manos sin hablar, ni verse de más.

La radiografía que se puede hacer de esto es que Cardona cada vez pierde más protagonismo en el equipo verdolaga. El surgimiento de Juan Manuel Rengifo, ha ido desplazando al referente del camerino.

Edwin Cardona es uno de los 'pesos pesados' de la plantilla de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

A final de temporada se verá si el mencionado sigue ligado a Nacional. Su vínculo contractual actual se extiende hasta diciembre de 2026, cuando se tendrán que sentar a revisar las directivas si piensan en renovarle.

Arias se zafa de la presión temporal

A la línea de los 34 puntos llegó Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II. Es el líder único y solitario del torneo, clasificado de manera anticipada a las finales.

Aunque pueda estar ya tranquilo, el ambiente alrededor del equipo no está así por lo que fue el fracaso de Sudamericana, que los obliga a ser campeones de Liga a mediados del año y finales.

Arias en medio de la turbulencia que sabe lleva su proceso se defiende: “Tuvimos muchas situaciones muy bien elaboradas, mucho control frente a un rival que su propuesta era defender con muchos hombres cerca de portería”.

“Afortunadamente ellos con poco hasta ese momento logran el empate y es natural que ellos, con el resultado que venían a buscar, empiecen incluso a defender más bajos y se empiece a enredar un poco”, sumó del análisis del juego contra Jaguares.

“En el segundo tiempo logramos generar el gol del triunfo… y logramos solucionar o ganar un partido difícil. Los partidos hay que ganarlos y como en el día de hoy, en un momento que se complicó, logramos solucionar este juego”, sumó.

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Y para terminar, ante el resultado tan justo para vencer a los celestes en casa, aseveró que no por ser Nacional se tendría que tener la certeza absoluta del triunfo.

“Hay un error en general y es pensar que las cosas se van a dar simplemente porque somos Nacional… los partidos no son fáciles simplemente por el hecho de que somos Atlético Nacional”, explicó Arias.