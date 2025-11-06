Es innegable que Edwin Cardona ha perdido protagonismo en el último tiempo con Atlético Nacional. Su papel ya no es tan significativo en el club, mientras otros empiezan a ganarse el lugar.

Durante el último tiempo, el 10 no ha estado como solía estar, constante y titular en las competencias que afronta el verde de Medellín.

A la par de esto, canteranos como Juan Manuel Rengifo, de 20 años, ha llegado desde las divisiones menores para demostrar que tiene talento para quedarse en el plantel de Diego Arias.

Ante Once Caldas en Copa BetPlay se dio su debut, con un impacto inmediato. Marcó gol a los pocos minutos de entrar y demostró personalidad a pesar de su baja estatura.

Después de eso siguió teniendo minutos, pero solo hasta los últimos días protagonizó dos acciones que hicieron que su nombre resaltara en el FPC.

Ante Llaneros, Rengifo demostró técnica al marcar de volea uno de los goles más bonitos del último tiempo en la Liga BetPlay.

Posterior a esto, días después estuvo en la goleada de los verdes ante América, por Copa. Fue el ejecutor de un tiro de esquina que acabó en gol olímpico e hizo estallar de alegría el Atanasio Girardot.

Esa constancia que ha tenido el joven talento en el primer equipo, es lo que hoy día pondría a tambalear la permanencia de Edwin Cardona.

Si bien los altos mandos del equipo no han dicho nada al respecto, en la interna ya se empieza a mencionar que no sería un escenario extraño pensar en la salida del 10.

León Villa, entrenador de las fuerzas básicas de los verdolagas, anticipó lo relacionado con Cardona en entrevista con el Vbar, de Caracol Radio.

“Con el nivel de Rengifo, no se les extrañe que a Cardona le digan que busque otro equipo”, mencionó durante las últimas horas.

El entrenador que vio crecer a Rengifo, también contó que desde muy pequeño el creativo que hoy día es tendencia en Nacional daba muestras de estar unos escalones más arriba de lo demás.

“Cuando Rengifo tenía 14 años ya mostraba BUENA pegada (...) yo le decía a la mamá, récele a Dios para que le den la oportunidad porque él tiene CONDICIONES", recordaba.

Rengifo al alza, Cardona a la baja

Después de la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores, donde Edwin Cardona estuvo involucrado por penales errados y una expulsión, este no volvió a ser el mismo.

Su relación con la afición también pasó por momentos de tensión por este episodio. Justo después de esto, el nivel del volante tampoco ha sido el mejor, haciendo que se abra la puerta a una salida para el próximo año.

En lo corrido del segundo semestre del año en curso, Cardona ha jugado un total de 17 partidos, turnando entre la suplencia y algunas titularidades.

A sus 32 años, las posibilidades de mantenerse en Medellín pueden estar en un 50%.