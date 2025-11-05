Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

Pasan los años y los equipos grandes del fútbol colombiano ven cómo aquellas ideas de “estadio propio” solo quedan en promesas y casi en el olvido. Los altos costos y el esfuerzo en la infraestructura y ubicación, fuerzan que la mirada se aleje. Por otra parte, es aquí donde los escenarios locales, que pertenecen a entidades públicas, toman fuerza como solución y el Atanasio Girardot no es la excepción.

En las últimas horas, la Alcaldía de Medellín sorprendió al fútbol colombiano tras anunciar una gran remodelación para el estadio Atanasio Girardot, uno de los más históricos y relevantes del FPC. El máximo escenario de Antioquia tendrá un cambio extremo y Atlético Nacional prácticamente estrenará casa, así como el Independiente Medellín. Impacto total en las hinchadas.

En un documento presentado por la Alcaldía de Medellín, se estima que se invertirán algo más de 750 mil millones de pesos colombianos y toda la financiación será con recursos públicos. Aumentará la capacidad de asistentes y se estrenará una nueva cubierta, que sin duda le cambiará la presencia al Atanasio Girardot y colocará dosis de actualidad, como lo dictan los máximos escenarios deportivos en el mundo.

Diseño del nuevo Atanasio Girardot. Cortesía: Alcaldía de Medellín. | Foto: Semana

El proyecto de modernización del Atanasio Girardot fue presentado por el alcalde Federico Gutiérrez, donde contempla una transformación integral que lo posicionará como uno de los mejores escenarios deportivos de América Latina. Un proyecto que llama la atención en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que es el escenario donde el club más ganador del país y muy conocido en el exterior hace de local. De esta manera, el club verde aleja la posibilidad de tener estadio propio y prefiere seguir compartiendo la localía con el DIM, en un ambicioso proyecto de infraestructura.

Más detalles del nuevo estadio para Nacional y Medellín

“El estadio que la ciudad se merece”, fue el título con el que se presentó este nuevo proyecto del Atanasio Girardot. Cabe recordar que de esos 750 mil millones para la inversión, $643 irán para el estadio y lo restante se aplicará en la unidad deportiva, en temas de tecnología, urbanidad y movilidad.

Otro dato importante y clave del proyecto es que la capacidad del Atanasio Girardot aumentará y pasará de 45.200 a 60 mil espectadores. Según la alcaldía de Medellín, un 33% más a lo que se tiene en el 2025. La construcción de un tercer nivel impactará este ítem y la modernidad, pues habrá silletería nueva y se instalará una nueva cubierta que abarcará todo el estadio. Serán 31.000 metros cuadrados que protegerán las tribunas del sol y la lluvia.

Imagen de referencia del nuevo Atanasio Girardot. Diseño: Alcaldía de Medellín. | Foto: Semana

“Los asistentes al Atanasio Girardot podrán disfrutar también de silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias más modernas, una mejor cancha y una fachada novedosa de más de 23.000 metros cuadrados, que integrará el estadio con su entorno. De igual forma, el proyecto contempla la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores, con el fin de mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y el urbanismo del sector”, dice la Alcaldía de Medellín en un comunicado de prensa.

Cronograma para tener el nuevo estadio de Nacional y Medellín

Según Federico Gutiérrez, en lo que queda de 2025 se harán estudios de perímetro de suelo para luego pasar a la documentación y trámites con curaduría. Entre mayo y junio de 2026 comenzarían las construcciones y ejecuciones de los planos, para avanzar y tener el nuevo Atanasio Girardot en el segundo semestre de 2027.

Trino del periodista Felipe Sierra sobre el nuevo Atanasio Girardot. Pantallazo X. | Foto: Semana

¿En qué va el estadio propio para Atlético Nacional?

Ante el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez, la idea de que Nacional tenga su estadio propio se aleja. En meses anteriores en diálogo con Win Sports, Sebastián Arango, presidente del club, dijo que es una posibilidad que no descarta y espera unir esfuerzos durante su mandato para hacer realidad el sueño de muchos hinchas. ¿Lo logrará?