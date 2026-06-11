Notificación que sacude a Colombia desde Estados Unidos: comunicado oficial resuena en el Mundial 2026

Luego de mucha incertidumbre y una crisis declarada por el virus del Ébola, Estados Unidos dio la vía libre y la selección de la República Democrática del Congo es protagonista. Los congoleses son rivales de Colombia en el Grupo K y ahora van superando algunas dificultades en su viaje a suelo norteamericano.

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Y es que la preparación de la República Democrática del Congo se vio perturbada por la epidemia del virus Ébola en su país. El grupo congolés, en las últimas horas, fue autorizado a entrar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 luego de dudas, interrupciones y temores por la propagación del virus en el magno evento de la FIFA.

Ya con el Mundial en marcha, los congoleses son de las últimas selecciones que se instalan en el campamento base. Un jugador de RD Congo dio la confirmación de que el viaje fue un éxito, sumando los duros protocolos de seguridad a los que fueron sometidos.

La delegación de los ‘Leopardos’, a quien las autoridades de Estados Unidos le habían colocado un aislamiento en burbuja sanitaria de 21 días en Bélgica antes del Mundial 2026, aterrizó en Houston (Texas) sobre la tarde de este 11 de junio, tras un vuelo procedente de París. La delegación pudo abandonar el aeropuerto una hora después sin inconvenientes, según explicó el futbolista Aaron Wan-Bissaka a la agencia AFP.

“Todo el mundo pasó, a nadie se le ha negado la entrada”, añadió el lateral del West Ham United de la Premier League.

RD Congo, próximo rival de Colombia

También en declaraciones ya en suelo estadounidense, el DT francés de RD Congo, Sébastien Desabre, destacó la capacidad de su equipo para adaptarse a las circunstancias.

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones. Foto: caf_online

“Nos tuvimos que adaptar a la situación. Tuvimos que mantener la concentración y adaptarnos. Es lo que hicimos. Hemos trabajado bien, hemos jugado dos amistosos duros y aquí estamos. Esto es otro paso para nosotros”, afirmó el técnico de 49 años de edad.

El equipo africano, que la pasada semana empató 0-0 con Dinamarca, había sido derrotado 2-1 en Orleans (Francia) por Chile en su último partido amistoso premundialista, sin público en la grada por el virus Ébola.

Restricciones a RD Congo en España

Ese duelo estaba inicialmente previsto en La Línea de la Concepción (Cádiz), pero el alcalde de esa localidad del sur de España había prohibido el partido por miedo ante la epidemia de ébola que sufre el país de África central.

La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sanitaria internacional que aumentó la crisis y la restricción para los congoleses en el mundo a las puertas de la cita mundialista. Esa entidad (OMS) ha detectado más de 500 casos confirmados, con decenas de fallecidos.

Logo oficial de la FIFA / Selección RD Congo / Donald Trump Foto: Oficial FIFA / Getty Images

A pesar de la preocupación y con Estados Unidos en la mira, los responsables del fútbol congoleño insisten en que ninguno de los jugadores de la selección nacional reside en el país.

Cambio de planes en RD Congo

Inicialmente, el equipo africano debía realizar un entrenamiento en su preparación en Kinshasa (capital), pero finalmente cancelaron ese viaje para “intentar respetar todo lo preconizado en términos sanitarios”, declaró a la AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro de deportes de la RD Congo.

La República Democrática del Congo, que consiguió su clasificación al derrotar a Jamaica en un repechaje intercontinental de la FIFA, empezará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio contra Portugal en Houston. Luego, medirá fuerzas con Colombia el 23 del mismo mes en Guadalajara y cerrará con Uzbekistán en Atlanta.