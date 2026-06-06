¿Por qué vuelve el ébola? Experto epidemiólogo explica el brote en República Democrática del Congo

Medio siglo después de haber sido identificada por primera vez, el ébola vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria internacional debido al brote registrado los últimos días en la República Democrática del Congo y Uganda que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el evento como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el pasado 17 de mayo de 2026.

Según las cifras reportadas por los ministerios de Salud de ambos países y recopiladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 2 de junio de 2026 se habían confirmado 363 casos y 62 muertes en la República Democrática del Congo, además de otros 15 casos y una muerte en Uganda.

Mundial 2026 | Congo, rival de Colombia, toma decisión por cuenta del ébola

El brote actual está asociado al virus de Bundibugyo, una de las cepas capaces de causar la enfermedad en humanos y para la cual, según la OMS, no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado.Para comprender las razones por las que el ébola continúa apareciendo en determinadas regiones africanas y conocer qué herramientas existen para contenerlo, SEMANA conversó con Carlos Enrique Trillos Peña, médico epidemiólogo y coordinador de los programas de posgrado de Epidemiología de la Universidad del Rosario.

Un virus que persiste

ARCHIVO — Trabajadores de la salud vestidos con equipo de protección inician su turno en un centro de tratamiento del ébola en Beni, Congo, el 16 de julio de 2019. (Foto de AP/Jerome Delay, archivo) Foto: AP Photo/Jerome Delay

La República Democrática del Congo es el país que ha registrado el mayor número de brotes de ébola en el mundo. Para el doctor Trillos, esta situación no responde a un único factor, sino a una combinación de elementos ecológicos, sociales y sanitarios que favorecen la aparición recurrente de la enfermedad.

El especialista explica que la ubicación del país en la zona ecuatorial africana, caracterizada por una enorme biodiversidad, constituye uno de los factores más importantes. “La República Democrática del Congo reúne una serie de condiciones ecológicas y epidemiológicas que favorecen la aparición de brotes. La presencia de murciélagos frugívoros, considerados reservorios del virus, y la interacción constante entre humanos, fauna silvestre y ecosistemas boscosos crean escenarios propicios para la transmisión”, explica Trillos.

El ABC del Ébola: qué es, cómo se contagia y por qué sigue siendo una amenaza global

A ello se suma la posibilidad de contagio entre diferentes especies animales. Primates no humanos, antílopes y otros animales pueden infectarse a través de alimentos o frutas contaminadas con fluidos de murciélagos portadores del virus. El contacto con estos animales o el consumo de ejemplares infectados puede convertirse posteriormente en una vía de transmisión hacia las personas.La dinámica social también desempeña un papel clave.

En el laboratorio con el máximo nivel de protección cuatro se pueden investigar de forma segura patógenos altamente infecciosos y potencialmente mortales, como los virus Ébola, Lassa o Nipah. Foto: picture alliance via Getty Image

El contacto con fluidos corporales de personas enfermas o fallecidas, así como determinadas prácticas funerarias tradicionales que implican manipulación directa de los cadáveres, han sido históricamente factores asociados a la expansión de brotes.A estos elementos se agregan desafíos estructurales. En varias zonas afectadas persisten conflictos armados, dificultades de acceso geográfico y limitaciones para el despliegue oportuno de equipos sanitarios.

Ébola vuelve a preocupar al mundo: vacuna contra nueva cepa tardaría hasta 9 meses, según la OMS

Además, la creciente expansión de actividades humanas hacia áreas boscosas y selváticas incrementa las posibilidades de interacción con reservorios naturales del virus.Otro aspecto señalado por el epidemiólogo es la persistencia viral en algunos sobrevivientes. Aunque la persona haya superado la enfermedad, el virus puede permanecer durante meses en ciertos fluidos corporales, especialmente en el semen, lo que abre la posibilidad de transmisión sexual.

Contagio y diagnóstico

Las personas contagiadas de ébola deben ser aisladas. Foto: EFE

Pese a los años de investigación y a la amplia cobertura mediática de los brotes, todavía permanecen numerosos mitos sobre la forma en que se transmite el ébola. Algunos de ellos, advierte Trillos, pueden convertirse en obstáculos para la prevención efectiva.

El experto aclara que la transmisión ocurre exclusivamente por contacto con fluidos corporales infectados. Esto incluye sangre, saliva, orina, sudor, heces, vómito, leche materna y líquido amniótico de personas enfermas que presentan síntomas o de cadáveres con altas cargas virales. “La transmisión del virus ocurre por fluidos corporales, tanto en el contacto entre animales como entre personas. Es importante recordar que no se ha documentado transmisión aérea ni por aerosoles, y tampoco existe evidencia de contagio a través de insectos o mosquitos”, señala.

La precisión de este mensaje resulta fundamental porque buena parte del temor social alrededor del ébola suele estar asociado a creencias erróneas sobre formas de contagio que no han sido demostradas científicamente.La identificación temprana de los casos representa otro de los grandes desafíos. El periodo de incubación puede oscilar entre dos y 21 días, dependiendo de factores como la cantidad de virus que ingresó al organismo y el estado general de salud de la persona.

Ministerio de Salud refuerza vigilancia epidemiológica y medidas de control sanitario por alerta internacional del Ébola

Según indicaron las autoridades sanitarias del Congo, el tercer caso de ébola corresponde a un hombre de 48 años que es "contacto de alto riesgo" del primer caso, una mujer fallecida el 21 de abril. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Los primeros síntomas suelen ser inespecíficos: fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general y dolores musculares. Precisamente por esa razón la enfermedad puede confundirse inicialmente con otras infecciones frecuentes en África. Posteriormente, aparecen manifestaciones más severas como dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, insuficiencia renal y hepática. Aunque el sangrado es una de las características más conocidas del ébola, el especialista aclara que no todos los pacientes presentan hemorragias.

La complejidad diagnóstica aumenta porque enfermedades como la malaria, la fiebre tifoidea o la meningitis pueden presentar síntomas similares en sus etapas iniciales. “Conocer la epidemiología local, identificar los nexos de exposición y mantener una sospecha clínica temprana son elementos fundamentales. Cuando el diagnóstico se realiza oportunamente y se inicia el manejo adecuado, es posible reducir significativamente la mortalidad asociada a la enfermedad”, afirma Trillos.

México coordina con EE. UU. y Canadá protocolos para el Mundial ante brote de ébola

La confirmación diagnóstica se realiza mediante pruebas de laboratorio como RT-PCR, detección de antígenos, anticuerpos o aislamiento viral.Riesgo de una expansión globalLa historia reciente del ébola también es la historia de importantes avances científicos. Durante las últimas décadas, la comunidad internacional ha fortalecido los mecanismos de vigilancia epidemiológica y ha desarrollado herramientas que han transformado la respuesta frente a los brotes.

De acuerdo con Trillos, el mayor conocimiento sobre la enfermedad ha permitido optimizar las medidas de soporte clínico, fortalecer los cuidados intensivos y mejorar las estrategias de salud pública destinadas a interrumpir las cadenas de transmisión. Asimismo, se han desarrollado vacunas para algunas especies del virus y tratamientos más eficaces, incluidos anticuerpos monoclonales. Paralelamente, continúan las investigaciones orientadas a ampliar las opciones terapéuticas disponibles.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Foto: Getty Images/Image Source

Sin embargo, el brote actual presenta una particularidad importante: está causado por la especie Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado. Aun así, la OMS ha señalado que esta variante presenta una letalidad menor en comparación con otras especies del virus.La declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional realizada por la OMS busca precisamente reforzar la coordinación global para contener la propagación.

Según explica el epidemiólogo, esta medida activa mecanismos de cooperación entre países, fortalece los controles de viajeros en aeropuertos y puntos fronterizos, facilita el rastreo de contactos y permite movilizar recursos con mayor rapidez hacia las zonas afectadas. “Aunque la declaración de emergencia internacional refleja la importancia sanitaria del brote, la probabilidad de que se convierta en una crisis global es baja.

Los mecanismos de transmisión del ébola son bien conocidos y actualmente existen medidas de vigilancia, control y respuesta que permiten reducir significativamente el riesgo de expansión internacional”, sostiene.