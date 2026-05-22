El ABC del Ébola: qué es, cómo se contagia y por qué sigue siendo una amenaza global

El virus del Ébola es una de las enfermedades infecciosas más graves conocidas en la salud pública global.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una enfermedad viral aguda que afecta a seres humanos y otros primates, con una tasa de letalidad que puede variar aproximadamente entre el 25 % y el 90 % dependiendo del brote, siendo en promedio cercana al 50 % .

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Origen y causas de la infección

El Ébola es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se transmite inicialmente desde animales a humanos.

La OMS explica que el virus puede estar presente en especies silvestres, especialmente en murciélagos frugívoros, considerados el reservorio natural más probable, así como en otros animales como primates no humanos.

El contagio inicial ocurre cuando una persona entra en contacto directo con estos animales infectados o con sus fluidos corporales.

Una vez ocurre ese “salto” del animal al humano, el virus se propaga de persona a persona principalmente mediante el contacto directo con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de individuos infectados, así como a través de superficies u objetos contaminados, como ropa de cama o prendas de vestir.

Esta forma de transmisión es especialmente frecuente en entornos donde no existen medidas adecuadas de control de infecciones o durante prácticas funerarias que implican contacto con el cuerpo del fallecido .

Los síntomas iniciales del Ébola pueden parecerse a los de otras enfermedades comunes, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Foto: Getty Images

Síntomas del Ébola: de leves a graves

Uno de los aspectos más importantes del Ébola es su periodo de incubación, es decir, el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas.

La OMS señala que este periodo varía entre 2 y 21 días, y durante este tiempo la persona no es contagiosa hasta que comienzan los síntomas .

En la fase inicial, la enfermedad suele ser difícil de identificar porque los síntomas son inespecíficos y pueden confundirse con otras infecciones comunes como malaria o fiebre tifoidea.

De acuerdo con la OMS, los primeros síntomas suelen aparecer de forma súbita e incluyen fiebre alta, fatiga intensa, debilidad generalizada, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta.

A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se vuelven más severos e incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas.

En esta etapa también pueden aparecer alteraciones en la función del hígado y los riñones, lo que indica un deterioro sistémico del organismo .

En los casos más graves, pueden presentarse hemorragias internas y externas, como sangrado de encías, presencia de sangre en heces o sangrados subcutáneos.

Sin embargo, estos signos no aparecen en todos los pacientes, pero cuando ocurren suelen indicar una fase crítica de la enfermedad .

La OMS advierte que el Ébola puede ser clínicamente indistinguible de otras enfermedades infecciosas frecuentes en África, especialmente en sus primeras fases.

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Esto dificulta el diagnóstico temprano y puede retrasar la identificación de brotes, lo que favorece la transmisión comunitaria.

Aunque el Ébola no se transmite por el aire ni por contacto casual, su alta capacidad de propagación en entornos sin protección adecuada lo convierte en una enfermedad de alto riesgo en hospitales, comunidades rurales y situaciones de emergencia sanitaria.