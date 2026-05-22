La OMS declara “muy alto” el riesgo por la epidemia de ébola en RDC

La Organización Mundial de la Salud elevó este viernes al máximo el nivel de riesgo de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, ante el rápido avance de los contagios en varias regiones del país africano.

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“La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente”, declaró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa.

“Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente, estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, añadió.

“Muy alto” es “el nivel de riesgo más elevado”, precisó a AFP un portavoz de la OMS.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Foto: Getty Images/Image Source

El brote se expandió principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, dos territorios marcados por el conflicto armado entre las fuerzas congoleñas y el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Desde 2021, esa organización armada tomó el control de amplias zonas del este del país, una situación que ha complicado el acceso de las autoridades sanitarias y de los organismos internacionales.

La crisis también ha golpeado a la provincia de Ituri, donde actualmente se concentra el principal foco de la epidemia. Allí, la OMS reforzó su presencia con el envío de más personal médico y logístico para intentar contener los contagios.

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Hasta ahora “se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos” en RDC, indicó Tedros. Sin embargo, el director de la OMS advirtió que las autoridades mantienen bajo observación cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas en el país.

La situación en Uganda permanece “estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado”, precisó el responsable.

Las autoridades sanitarias han advertido que los cuerpos de personas fallecidas por ébola pueden convertirse en una de las principales fuentes de contagio del virus. Foto: AFP

El ébola provoca una fiebre hemorrágica grave y puede causar la muerte en pocos días. El virus se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas, así como por superficies y objetos contaminados.

Las autoridades sanitarias también han advertido sobre el riesgo de contagio durante rituales funerarios y en el manejo de animales infectados.

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Aunque el virus ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años, los expertos recuerdan que su capacidad de transmisión sigue siendo menor que la del covid-19 o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.

* Con información de AFP.