La OMS advierte alto riesgo regional de ébola, pero bajo a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “débil” el riesgo de que la epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo se expanda a nivel global, aunque advirtió este miércoles que el peligro para África central sigue siendo “alto”.

Ébola y Hantavirus son “una tormenta perfecta”, advierte experta mundial

La agencia de la ONU, con sede en Ginebra, estima “como elevado el riesgo epidémico a niveles nacional y regional, y débil a nivel global”, declaró en conferencia de prensa el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El funcionario hizo estas declaraciones un día después de la reunión del comité de emergencias, centrada en el brote declarado en el este de la República Democrática del Congo.

El comité, encargado de formular recomendaciones a los Estados, concluyó que la situación en el país africano “no responde” a los criterios de una “emergencia pandémica”, ratificando así la evaluación presentada previamente por la OMS.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Foto: Getty Images/Image Source

Según la organización, el brote de ébola avanza en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y podría extenderse durante varios meses.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado 51 casos en las provincias orientales de Ituri y Kivu Norte. Sin embargo, “sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor”, indicó Ghebreyesus.

De igual forma, el director de la OMS señaló que Uganda reportó dos casos confirmados en Kampala, incluida una muerte. Además, un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC dio positivo y posteriormente lo trasladaron a Alemania.

Ébola: ¿por qué ha declarado la OMS una emergencia internacional?

“Hay varios factores que justifican una grave preocupación por la posibilidad de una mayor propagación y más muertes”, declaró Ghebreyesus.

“Más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas. Prevemos que esas cifras sigan aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote”, agregó.

El virus del ébola se transmite principalmente en las regiones tropicales del África subsahariana. Foto: AFP

Por ahora, las autoridades sanitarias clasificaron el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el segundo nivel más alto de alerta contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), lo que llevó a varios países a tomar medidas preventivas.

En respuesta a la situación, Estados Unidos prohibió durante 30 días el ingreso de extranjeros que hayan visitado la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas.

Por el virus ébola, Marco Rubio arremetió contra la OMS

En contraste, la Unión Europea aseguró este miércoles que el riesgo de un brote en su territorio es “muy bajo” y afirmó que “no hay indicios” de que los europeos deban adoptar medidas adicionales.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica especialmente letal. Sin embargo, el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años, resulta menos contagioso que enfermedades como el covid-19 o el sarampión.

*Con información de AFP.