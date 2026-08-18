Argentina envía asistencia humanitaria a Colombia para atender emergencia por el terremoto

Argentina dispuso el envío a Colombia de dos aviones con asistencia humanitaria el martes ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó al occidente del país andino el 10 de agosto, informó la Cancillería.

El potente terremoto deja hasta ahora 304 fallecidos y 4.548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad colombiana de atención de desastres, derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales.

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El contingente está integrado “por 32 efectivos, cuenta con una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia”, señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

Terremoto en Quibdó, Chocó. Foto: Suministrado a Semana

“Un Hércules C-130 saldrá equipado con el material necesario para satisfacer el apoyo aceptado por Colombia, mientras que un Embraer RJ 140 transportará a los 32 efectivos que estarán abocados a la misión”, dijo el vocero presidencial Adrián Ravier sin dar detalles.

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La AFP constató la salida del primero de los dos aviones en la tarde del martes. Las fuerzas armadas argentinas informaron que el contingente tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes.

El municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes. Foto: FOTO: juan carlos sierra - semana

Millonarias perdidas

El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

El terremoto de magnitud 7,4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste. Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, dijo De la Espriella.

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Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia. De la Espriella pidió a Washington el fin de semana la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno de De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

*Con información de AFP.