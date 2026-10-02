El pueblo de Argentina que parece un rincón de los Alpes suizos: enamora con lagos y montañas nevadas

En Suramérica hay muchos destinos que comparan con Suiza o los Alpes suizos, lo cual se debe a que son lugares que ofrecen una combinación de montañas, lagos, bosques, nieve y arquitectura de montaña. Si bien no son geográficamente iguales, hay características que transportan a los viajeros a muchos de estos lugares europeos.

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Uno de esos casos especiales es Villa La Angostura, en Argentina, un pueblo con unos encantos particulares que llaman a visitarlo, y la comparación se da por la presencia de bosques andinos, lagos, nieve en invierno y construcciones de madera y piedra.

Este destino se encuentra en el sur de la provincia de Neuquén, en la región de la Patagonia Andina y, según la plataforma Tripadvisor, es la escapada perfecta para los turistas que aman la sensación alpina que ofrecen los bosques de las montañas. Es un sitio que en invierno les llama mucho la atención a los amantes del esquí y el snowboard.

Ideal para aventureros

El portal oficial Turismo Neuquén indica que este lugar es un verdadero paraíso de nieve en invierno y el jardín de la Patagonia en primavera. Allí se encuentra el Bosque de Arrayanes, único en su especie, con árboles de más de 650 años de edad.

Villa La Angostura, en Neuquén, uno de los paraísos para visitar en Argentina. Foto: Getty Images

Se dice que este lugar tiene un entorno natural privilegiado que permite disfrutar de numerosas actividades al aire libre durante todo el año, entre ellas cabalgatas, ciclismo de montaña, avistamiento de aves y trekking.

Los visitantes también pueden recorrer los senderos de Huella Andina y realizar circuitos que conducen a las cascadas Inacayal, Río Bonito, Dorada y Santa Ana, atractivos imperdibles en este paradisíaco lugar.

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La mencionada fuente indica que el lago Nahuel Huapi y el lago y río Correntoso son escenarios ideales para practicar kayak, canotaje y windsurf. También ofrecen la posibilidad de descansar en sus playas, algunas de ellas formadas por arenas de origen volcánico, tanto en Villa La Angostura como en sus alrededores.

Un buen lugar para la pesca

Los cursos y espejos de agua de la zona también atraen a quienes practican pesca deportiva, especialmente por la presencia de truchas arcoíris y marrones. Entre los sitios más destacados se encuentra la desembocadura del río Correntoso, considerada un sector privilegiado para el desarrollo de esta actividad.

Villa La Angostura es comparada con los Alpes suizos. Foto: Getty Images

Durante la temporada invernal, el Cerro Bayo se convierte en uno de los principales atractivos de la localidad gracias a su centro de esquí, que cuenta con más de 20 pistas, 12 medios de elevación y una superficie de 200 hectáreas.

En Villa La Angostura hay lugares que resultan imperdibles. Por ejemplo, el Parque Nacional Los Arrayanes ofrece un recorrido de 12 kilómetros que puede realizarse a pie o en bicicleta, aunque también es posible llegar en embarcación por el lago Nahuel Huapi.

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Otro plan destacado es recorrer la Ruta de los Siete Lagos hasta San Martín de los Andes, un trayecto de 112 kilómetros entre lagos, bosques y montañas. Para conocer la historia local, el Camino Pionero permite visitar antiguas construcciones y sitios emblemáticos como el Boliche Viejo, la hostería Santa María, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, El Messidor y el histórico hotel Correntoso.