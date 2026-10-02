El rincón de Santander que pocos conocen: tiene estilo colonial, cascadas y toboganes naturales

Santander es un destino ideal para visitar en unas vacaciones porque combina pueblos de arquitectura colonial, paisajes montañosos, ríos, cascadas y escenarios naturales ideales para la aventura.

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Quienes se animen a visitar este departamento tienen la posibilidad de realizar actividades como senderismo, espeleología, parapente, rafting y recorridos por caminos históricos, además de conocer municipios como Barichara, San Gil, El Socorro y Zapatoca, donde se encuentran tradiciones, gastronomía y patrimonio que reflejan la identidad santandereana.

Sin embargo, no son los únicos. A unas tres horas y media de Bucaramanga está un lugar que es perfecto para los viajeros aventureros y amantes de la naturaleza. Se trata de Confines, que reúne atractivos naturales, culturales y arquitectónicos que ofrecen diferentes alternativas para quienes buscan experiencias de ecoturismo y aventura.

Información de la Alcaldía Municipal indica que entre sus principales escenarios se encuentran cuevas, cascadas, senderos, pozos naturales y reservas forestales, además de construcciones que hacen parte de la historia del municipio.

Confines, Santander, es un lugar cargado de encantos naturales. Foto: Suministrado API.

Sitios para no perderse

Uno de los atractivos naturales más llamativos son las Cascadas de Barro Blanco, formadas por la quebrada La Guayacana. El lugar combina la caída de agua con un entorno natural que permite disfrutar de un espacio para el descanso y el contacto con la naturaleza. Además, sus características han permitido desarrollar actividades de aventura como el torrentismo y el rápel.

También están los Toboganes Naturales de Corinto , un lugar donde las aguas de la quebrada recorren una extensa formación de piedra y crean un espacio natural utilizado para el disfrute de visitantes y habitantes de la zona.

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En el área urbana también se encuentra un balneario de aguas naturales, equipado con diferentes espacios recreativos, entre ellos piscina, parque infantil, restaurante y zonas para practicar juegos tradicionales como tejo y minitejo.

A estos sitios de interés se suma la Cueva del Tigre, una formación rocosa asociada a relatos sobre el antiguo poblamiento indígena de la región y que actualmente despierta interés entre quienes practican espeleología. El acceso incluye un trayecto por carretera y posteriormente una caminata por senderos rurales.

Los planes de naturaleza son uno de los grandes atractivos en Confines, Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Una opción más es la Cueva de Ojo de Agua, en cuyo interior sobresalen formaciones de estalactitas y estalagmitas, elementos que le dan un particular atractivo para la exploración de ambientes subterráneos.

En el casco urbano

En el pueblo está el Templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrimonio arquitectónico de Confines, una construcción religiosa de tres naves que conserva elementos asociados a la arquitectura colonial. El templo fue declarado Monumento Nacional en 1997 y constituye uno de los principales atractivos culturales del municipio.

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La oferta turística del municipio se complementa con espacios como el Puente de Arco, el Puente San Cayetano, antiguos caminos rurales, reservas forestales y sitios relacionados con el patrimonio indígena. En conjunto, estos lugares permiten descubrir un territorio que combina paisajes naturales, tradiciones locales y vestigios de su pasado.