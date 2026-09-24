Santander es un destino en el que los viajeros se encuentran con una combinación de atractivos que vale la pena conocer: paisajes imponentes, montañas, ríos y pueblos llenos de historia hacen parte de su variada oferta.

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Estos encantos ofrecen escenarios ideales para practicar senderismo, parapente, rafting y otras actividades al aire libre, mientras que Barichara, San Gil y Curití, entre otros pueblos complementan los atractivos con su arquitectura, tradiciones y artesanías que reflejan la identidad de la región.

Sus caminos rurales, fincas, mercados y pequeños municipios permiten acercarse a la cultura local y conocer una región donde la naturaleza y las costumbres campesinas forman parte esencial de la experiencia de viaje, aspectos a los que se suma su gastronomía, marcada por sabores tradicionales como la arepa santandereana, el mute y la carne oreada.

Uno de los atractivos imperdibles y que hacen única a esta región del país es el Cañón de Chicamocha, considerado como una maravilla natural que resulta imperdible.

Capitanejo es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Foto: Alcaldía de Capitanejo/API.

Allí, en esta zona se encuentra una de las joyas mejor guardadas del departamento. Se trata de Capitanejo, un destino turístico en el que resalta su geografía enmarcada en hermosos paisajes, ideales para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información de la Alcaldía Municipal, indica que este es un paraíso de lugares cálidos, naturales, con mucho color, en donde la aventura llama a los visitantes a vivir experiencias únicas, un destino en el que sus tradiciones y gastronomía hacen parte de sus encantos.

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¿Qué se puede hacer en Capitanejo?

En este destino santandereano hay planes para todos los amantes de la naturaleza y la aventura: desde experiencias de agroturismo y caminatas ecológicas hasta rafting por el río Nevado rumbo al Chicamocha, según el portal Destino Chicamocha.

De igual forma, es posible practicar torrentismo en La Chorrera, cruzar ríos en tirolina o recorrer las montañas del cañón en bicicleta, disfrutando de paisajes espectaculares y grandes dosis de adrenalina.

Aunque Capitanejo se caracteriza por sus altas temperaturas, su clima cálido y seco se suaviza con la brisa del río Chicamocha, lo que crea condiciones agradables para disfrutar del destino.

A Capitanejo se le conoce como 'la capital caprina de Colombia'. Foto: Getty Images

Las experiencias de naturaleza y aventura se complementan con la gastronomía. Allí los viajeros pueden degustar preparaciones típicas como cabro sudado y tamal, además de probar el arequipe y el queso de cabra, así como muchos otros de sus derivados.

Capitanejo es también conocida como la “Capital caprina, tabacalera y melonera de Colombia”, por lo que es una gran oportunidad para disfrutar también de esta jugosa fruta.

Por sus paisajes, clima y atractivos, el municipio se ha consolidado como uno de los principales referentes turísticos de la provincia de García Rovira.