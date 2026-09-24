El rincón de Boyacá donde el mute es un manjar, un encantador destino con ríos, cascadas y miradores

El departamento de Boyacá es un destino muy completo que está ubicado en la región Andina de Colombia.

Su territorio ofrece pueblos llenos de encanto, además de paisajes como el Lago de Tota y el páramo de Ocetá. También se destacan sus termales y lugares históricos como el Puente de Boyacá. Su arquitectura colonial, tradiciones campesinas y deliciosa gastronomía hacen de este departamento un destino ideal para quienes buscan descansar y disfrutar de hermosos paisajes.

Uno de sus municipios es Moniquirá, ubicado a 59 kilómetros de Tunja, aproximadamente a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su territorio era gobernado por el cacique muisca Susa y, antes de que llegaran los españoles, su nombre era Ubaza y se encontraba ubicado cerca del río Saravita.

“Dicho poblado fue trasladado a la vereda de Pueblo Nuevo y en 1556 fue ubicado en el sitio actual. En 1779 fue erigido como parroquia, y sus habitantes participaron en el movimiento comunero y en la Independencia. Durante un tiempo perteneció al cantón de Vélez, pero en 1857 pasó a formar parte del entonces Estado soberano de Boyacá”, agregó la publicación.

El encantador pueblo de Boyacá que pocos visitan: tiene termales, calles coloniales y postres irresistibles

A este municipio se le conoce como ‘La ciudad dulce de Colombia’ por su producción industrial de panela y del bocadillo de guayaba.

Adicionalmente, los cultivos más destacados son los de caña de azúcar, maíz, café, frijol, guayaba, naranja y yuca.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés que el turista puede visitar se encuentra el río Suárez, la cascada Real, los saltos de Los Micos, Pómeca y las Golondrinas, la cueva de Pueblo Viejo, el mirador del Granadillo, los termales El Salitre y la cueva con momias indígenas, entre otros. También está la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, ubicada a un costado del parque principal.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Gastronomía y cultura

En materia gastronómica, el plato más destacado es el mute moniquereño, una sopa que contiene mazorca, pata de res, papa, guascas y carnes de res y cerdo.

Mute de maíz Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Sobre los eventos culturales los más importantes son el Festival de Verano, donde se realiza el popular concurso de camisetas mojadas; la Feria Campesina y su concurso de arriería; y la Feria del Dulce y el Bocadillo, “atrayendo cada vez más a miles y miles de turistas que no se van sin probar los más deliciosos dulces y postres que se fabrican en Boyacá y Colombia”.