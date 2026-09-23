El departamento tiene 123 municipios que se destacan por sus bellos paisajes y múltiples atractivos naturales.

Uno de ellos es Payá, ubicado a 41 kilómetros de Tunja, en la provincia de La Libertad.

Esta población es reconocida por “su riqueza natural, historia, abundancia hídrica, diversidad de fauna, paisajes, sitios turísticos y un ambiente de paz y tranquilidad”, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

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Historia

La población surgió debido a las capitulaciones que realizó Gonzalo Jiménez de Quezada a la Real Audiencia en 1565 en Santafé en las que dispone congregar a los indígenas en centros poblados.

“En 1586, la Real Audiencia comisiona al juez poblador Miguel Fonte, quien se dirige por caminos de Socotá a los llanos orientales y entre los poblados de Pisba y Nunchía, da forma ordenando abrir calles y traza la iglesia fundando a San Miguel de Paya el día 5 de febrero de 1586″, reseña Situr.

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Entre las principales edificaciones del municipio se encuentra el templo doctrinero, ubicado en el centro poblado de Morcote, que conserva su estructura original de tiempos del Virreinato de Nueva Granada. De igual manera, la iglesia municipal Nuestra Señora del Rosario, que es de la época colonial y se ha mantenido en su estado original.

Para llegar a las termales de Morcote, en Boyacá, se puede hacer una caminata desde el centro poblado. Foto: Tomada. Situr Boyacá

Termales de Morcote

En Morcote se encuentra una zona de termales, la cuales es reconocida en el departamento.

“Las aguas termales de Morcote son un tesoro natural escondido entre las montañas del oriente boyacense, ubicadas a aproximadamente una hora del centro poblado. Este lugar es ideal para quienes buscan una experiencia de conexión profunda con la naturaleza, el descanso y la aventura”, describe Situr Boyacá.

El recorrido hasta las termales se puede realizar mediante una caminata ecológica, “que atraviesa paisajes montañosos, senderos rodeados de vegetación nativa y una rica biodiversidad. Durante el trayecto, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas, el canto de las aves y el aire puro de esta región aún poco explorada”.

“Al llegar al lugar, la experiencia se vuelve mágica: Las aguas termales ofrece un baño relajante en medio del bosque, con temperaturas agradables y propiedades que muchos consideran terapéuticas. Justo al frente, una imponente cascada de agua fría cae con fuerza, creando un contraste perfecto para quienes desean alternar entre el calor reconfortante y el frescor revitalizante”, subraya Situr.

Otros sitios de interés

Otros lugares destacados de Paya son el parque principal, el puente el libertador de Paya, el río Payero, las Ruinas del Cuartel General de Paso llano de San Miguel, la Cascada Alcaparrosa, el Cerro Simón Bolívar, el Monumento en honor a los lanceros, la laguna Tibayoque, la Piedra del Sapo, la quebrada Agua blanca, la quebrada la Corozo, el sendero ruta libertadora y la cascada La Chorrera.