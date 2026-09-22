La frecuencia de viaje en Latinoamérica sube un 32 % y consolida a la región como motor del turismo global, según estudio

La frecuencia de viajes en Latinoamérica experimentó un crecimiento del 32,5 % durante 2025, según el informe ‘Latinoamérica, nuevo motor del turismo global’, elaborado por la plataforma Civitatis a partir de datos propios y del estudio sectorial de Arival y Phocuswright.

Por mercados, Brasil concentra los viajeros con mayor frecuencia de la región, con un 30 % que realiza cuatro o más viajes al año, frente al 21 % de Argentina y el 19 % de México.

En cuanto a las estadías, tanto argentinos como brasileños registran las estancias más prolongadas, que oscilan entre ocho y nueve noches por viaje.

El análisis destaca que el 68 % de los viajeros latinoamericanos prioriza el criterio de selección y la reputación de la plataforma al reservar una experiencia turística, situándolo por encima de factores como la facilidad idiomática (64 %) o las promociones web (58 %).

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Asimismo, el 60 % determina su destino final en función de la oferta de actividades disponibles, dedicando más del 60 % del tiempo de estancia a las mismas, muy por encima del 34 % que ocupa el alojamiento o el 6 % del transporte aéreo..

Por mercados, Brasil concentra los viajeros con mayor frecuencia de la región, con un 30% que realiza cuatro o más viajes al año. Foto: Cortesía

Uso de la inteligencia artificial en la compra

En relación con los nuevos hábitos digitales, el 70 % de los usuarios de la región utiliza herramientas de inteligencia artificial en las fases iniciales de inspiración y planificación del viaje, cifra que alcanza el 80 % en los menores de 35 años.

Sin embargo, el informe señala una brecha en la fase de transacción: solo el 12 % recurre a la IA para efectuar la reserva final de las actividades, segmento en el que el 77 % de los viajeros se decanta por el reconocimiento de marca y el 72 % por las valoraciones y reseñas de otros usuarios.

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Por países, la compañía identifica pautas específicas de consumo: el viajero mexicano demanda de forma prioritaria actividades guiadas en español; el mercado brasileño requiere canales omnicanal para completar la compra; y la demanda en Argentina se encuentra estrechamente vinculada a las facilidades de financiación en cuotas.

Brasil sigue experimentando un crecimiento en el gasto de los turistas internacionales

El gasto que realizaron los turistas internacionales en Brasil hasta julio de este año fue de 6.543 millones de dólares (5.620 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 9,4 % desde los 5.977 millones de dólares (5.134 millones de euros) previos.

Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Brasil (BCB), los visitantes foráneos inyectaron solo en julio 899 millones de dólares (772,2 millones de euros) en la mayor economía latinoamericana.

El crecimiento de los ingresos fue en sintonía con la afluencia de turistas después de que en el acumulado hasta julio recibiese casi seis millones de turistas, un 12 % más.

Los aeropuertos fueron la principal puerta de entrada de estos visitantes, con una cuota total del 68 %. Ya únicamente en julio, la tasa de turistas extranjeros que ingresaron a Brasil por esta vía superó el 77 %.

*Con información de Europa Press.