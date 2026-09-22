Atlético Nacional golea a Millonarios con los jugadores más valiosos del fútbol colombiano: top 10 contundente

Atlético Nacional vuelve a mostrar su jerarquía en el fútbol colombiano y los informes en la previa al gran clásico contra Millonarios dejan un dato que pone la balanza a su favor. Nuevamente, su prestigiosa nómina se vuelve a imponer y domina el Top 10 de los jugadores más caros.

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Según datos de Transfermarkt y filtrando por las listas de los jugadores más caros de la Liga Betplay, con corte a septiembre de 2026, Atlético Nacional coloca ocho jugadores en el top 10 y Millonarios solamente tres.

El club verdolaga está valorado en 24.3 millones de euros, mientras que Millonarios cuenta con un valor de 14.9. El equipo azul hace acto de presencia con dos defensas centrales y un atacante, mientras que James Rodríguez, el argentino Elías Cabrera, Jorman Campuzano y sus delanteros estrella, Cristian Arango y Alfredo Morelos, representan a Atlético Nacional.

Situación que es más de lo normal con Atlético Nacional, pues es una de las mejores chequeras del país, tiene un gran emporio económico que lo respalda y su hinchada y vitrina de títulos exigen tener el mejor grupo de jugadores para seguir peleando por títulos en Colombia y competir en Sudamérica.

Nacional con el jugador más caro

Por ejemplo, el más caro de Colombia actualmente es Juan Manuel Rengifo, un volante con proyección que seguramente será transferido al exterior a comienzos de 2027 por una cifra récord.

Juan Manuel Rengifo, joya de Atlético Nacional interesa a clubes de Europa. Foto: Getty Images

Por su parte, Millonarios avanza en un proceso de venta y su nómina tiene casi 10 millones de euros de diferencia a comparación de Atlético Nacional. Si fuera por estos datos, el club verdolaga es gran candidato a ganar el clásico en el Atanasio Girardot.

Top 10: Jugadores más caros del clásico Nacional vs. Millonarios

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional): 5 millones de euros Elías Cabrera (Atlético Nacional): 1.8 M€ Cristian Arango (Atlético Nacional): 1.8 M€ Alfredo Morelos (Atlético Nacional): 1.5 M€ Jorman Campuzano (Atlético Nacional): 1.5 M€ James Rodríguez (Atlético Nacional): 1.5 M€ Andrés Llinás (Millonarios): 1.4 M€ Stiven Barreiro (Millonarios): 1.4 M€ Rodrigo Contreras (Millonarios): 1.2 M€ Ian Carlo Poveda (Nacional): 1.2 M€

James y Cuadrado frente a frente

Por otra parte, el clásico tendrá un picante frente a frente. James Rodríguez con Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. Dos grandes jugadores Colombia en dos gigantes del fútbol colombiano para romper el mercado de pases.

Con James y Cuadrado, la mezcla es perfecta para hacer efectivas campañas de mercadeo, venta de abonos y algo de ánimo en la pelea por buscar los títulos.

Estas dos leyendas se entrenaban por su lado y definían su futuro, hasta que aparecieron las ofertas desde Medellín y Bogotá. Por un lado, James concretaba su llegada a Atlético Nacional con un bajo perfil y totalmente inesperado para la hinchada, mientras que Juan Guillermo Cuadrado solucionaba su situación contractual con Millonarios.

Las miradas se centran en el gran clásico del fútbol colombiano, con las dos figuras en sus respectivas nóminas y se espera que puedan jugar.

Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez jugarán el primer clásico Atlético Nacional vs. Millonarios en el FPC Foto: Colprensa / AFP

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m., y tendrá transmisión por Win Sports +.