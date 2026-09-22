Millonarios reveló el parte médico de Rodrigo Contreras: lesión prende alarmas

Este martes, 22 de septiembre de 2026, Millonarios publicó la situación médica de sus jugadores. Uno de ellos es Rodrigo Contreras, quien salió lesionado y entre lágrimas, el pasado 19 de septiembre, contra Boyacá Chicó en El Campín.

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Se esperaba el parte médico oficial, pero el propio técnico de Millonarios, Alberto Gamero, había anticipado que a Rodrigo Contreras no le iba a alcanzar para llegar al partido contra Nacional.

“Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”. Aseguran que el proceso de recuperación ya inició, y la incapacidad estará determinada de acuerdo con la evolución.

La lista de jugadores de Millonarios lesionados

Rodrigo Contreras es apenas uno de los cuatro futbolistas de Millonarios que se encuentran en recuperación por lesión.

La lista completa de lesionados, y en recuperación, es la siguiente:

Mateo García : “Presenta una lesión muscular del gastro óleo derecho”

: “Presenta una lesión muscular del gastro óleo derecho” Carlos Darwin Quintero : “Continúa con su proceso de recuperación tras presentar una lesión muscular y permanece bajo manejo del departamento médico del club”

: “Continúa con su proceso de recuperación tras presentar una lesión muscular y permanece bajo manejo del departamento médico del club” Jhomier Guerrero: “Continúa con su proceso de rehabilitación, dentro de los parámetros esperados para la lesión presentada durante el Clásico Capitalino”.

La lista de recuperados en Millonarios es:

Leonardo Castro

Samuel Martín

Jorge Arias

Leoni Souza

Sobre estos últimos cuatro, mencionan: “Ya se encuentran disponibles y entrenando con el equipo profesional”.

Millonarios FC informa el estado médico de los jugadores del plantel profesional que presentan novedades físicas.



Los jugadores Rodrigo Contreras y Mateo García fueron sometidos a imágenes diagnósticas. Tras la valoración médica, se confirmó que Rodrigo Contreras presenta una… pic.twitter.com/2a4JbUwfZW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 22, 2026

Millonarios prepara el clásico contra Atlético Nacional

Con este panorama, de recuperados y lesionados, Millonarios prepara el clásico contra Atlético Nacional.

El embajador visitará a Atlético Nacional, este jueves 24 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll. El compromiso se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot.

Se trata de un duelo de primer nivel, pues más allá de la historia que genera dicho clásico, tanto Millonarios como Nacional pelean en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Estará Juan Guillermo Cuadrado contra Nacional? Hay expectativa. Foto: Colprensa

Además, tanto el albiazul como el verdolaga fueron noticia en el último mercado de pases. Por un lado, Nacional presentó a James Rodríguez como su refuerzo estrella, mientras que Millonarios hizo lo propio con Juan Guillermo Cuadrado.