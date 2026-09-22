Definido el árbitro que pitará Atlético Nacional vs. Millonarios: recibió duro castigo este año

Atlético Nacional vs. Millonarios es el partido más atractivo de la semana en la Liga BetPlay. Además de ser un duelo directo por la parte alta de la tabla de posiciones, genera expectativa por el posible reencuentro de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

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El clásico entre verdes y azules está programado para este jueves, 24 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La Comisión Arbitral sabe que es un partido ‘clase A’ y por eso designó a uno de sus jueces con más experiencia en el fútbol profesional. El vallecaucano Diego Ulloa será el encargado de impartir justicia en el clásico de Nacional vs. Millonarios.

Este será el cuerpo arbitral con asistentes y miembros del VAR:

Árbitro : Diego Ulloa (Valle del Cauca).

: Diego Ulloa (Valle del Cauca). Asistente 1 : Roberto Padilla (Atlántico).

: Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2 : Andrés Nieto (Tolima).

: Andrés Nieto (Tolima). Cuarto árbitro : Wilmar Roldán (Antioquia).

: Wilmar Roldán (Antioquia). VAR : Never Manjarrés (Córdoba).

: Never Manjarrés (Córdoba). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

Castigo reciente tras un partido de Atlético Nacional

La designación de Diego Ulloa como árbitro central para el partido de Atlético Nacional vs. Millonarios ha generado controversia en redes sociales. Los hinchas desempolvaron el castigo que pagó Ulloa por un gol anulado a Santa Fe contra Nacional en febrero de este año.

Días después de aquel compromiso, Carlos Antonio Vélez informó que Diego Ulloa había sido suspendido ”porque se reconoció en la Comisión Arbitral que había invalidado un gol legal a Independiente Santa Fe”.

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Las sanciones a los árbitros no suelen ser confirmadas por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); sin embargo, duró varias semanas sin reaparecer tras aquella jugada polémica entre Hugo Rodallega y César Haydar en El Campín.

Ulloa tendrá una prueba de fuego ante dos rivales históricos. Atlético Nacional y Millonarios están acostumbrados a protagonizar partidos de mucho ritmo de juego, buena cantidad de tarjetas y retos difíciles para el cuerpo arbitral.

Sumado a eso, el cuadro verdolaga viene de perder contra Llaneros en la fecha pasada y necesita sumar de a tres para aferrarse a la ilusión de ser líder. Millonarios, por su parte, quiere continuar con la buena racha que tienen los equipos dirigidos por Alberto Gamero en el Atanasio Girardot.

Diego Ulloa en el partido de Santa Fe vs. Atlético Nacional en febrero de 2026. Foto: Colprensa

Estadísticas de Diego Ulloa con Nacional y Millonarios

Diego Ulloa le ha dirigido 13 partidos a Millonarios en toda su carrera como árbitro: el balance es de 5 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

El colegiado vallecaucano ha impartido justicia en 12 partidos de Atlético Nacional y las estadísticas son positivas para el equipo paisa: 9 victorias, 3 empates y ninguna derrota.

En la designación entregada por la Comisión Arbitral destaca el nombre de Wilmar Roldán como cuarto árbitro, es decir, el encargado de autorizar los cambios y estar cerca de los entrenadores en el banquillo de suplentes.