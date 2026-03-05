Polémica

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

Diego Ulloa pagó caro haber tomado una decisión errada contra Independiente Santa Fe. En los próximos meses no se le verá tener acción en Liga BetPlay.

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 12:06 p. m.
Castigo para Diego Ulloa por no haber dado un gol válido a Independiente Santa Fe.
Castigo para Diego Ulloa por no haber dado un gol válido a Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

No pasó impune el gol anulado a Independiente Santa Fe de hace un par de fechas cuando jugó con Atlético Nacional en el estadio El Campín.

En dicho momento la indignación fue total con Diego Ulloa, quien le quitó un gol legítimo al cuadro rojo, el cual hubiera signficado el empate 2-2, obra de Omar Fernández Frasica.

Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado.
Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado. Foto: Colprensa

Para jugadores del cuadro local, así como para el presidente, Eduardo Méndez, fue lamentable lo sucedido y en declaraciones por dicha determinación del juez en su contra.

Si bien ya pasaron algunos días desde ello, Carlos Antonio Vélez reveló suspensión para dicho colegiado.

En su columna de este jueves 5 de marzo de Palabras Mayores, el comunicador reveló que el juez mencionado “está suspendido porque se reconoció en la Comisión Arbitral que había invalidado un gol legal a Independiente Santa Fe”.

Dicha determinación se había mantenido en silencio, pero luego de salir ha llamado poderosamente la atención en el Fútbol Profesional Colombia.

Diego Ulloa fue el juez de Santa Fe vs. Nacional por Liga BetPlay
Diego Ulloa fue el juez de Santa Fe vs. Nacional por Liga BetPlay Foto: Colprensa

SEMANA, en busca de mayores detalles, consultó al analista arbitral José Borda. Este le detalló a este medio de comunicación el tiempo por el que sería apartado Ulloa, así como otros tipos de castigos que recibiría por su fallo.

Basado en lo que han sido recientes determinaciones de la Comisión Arbitral, el exjuez y ahora analista apuntó a que serían alrededor de seis a ocho fechas, unos dos meses, fuera de la actividad para Ulloa.

Se conoció la sanción que le caería a César Haydar por decir que fue “más vivo” ante Santa Fe

Para el árbitro no habría sanción económica, no obstante, al quedarse fuera de las convocatorias por un largo periodo su bolsillo, se vería perjudicado al no recibir dinero. “No hay sanción económica. Lo dejan de nombrar”, explica Borda.

Teniendo en cuenta las tarifas que actualmente tienen los jueces, donde ganan unos $ 3.075.000 por partido y puede que los designen dos veces al mes, serían unos 12 millones en caso de no ser nombrado durante ese tiempo.

‘Viveza’ y engaño de Nacional

Quien supuestamente habría hecho falta era Hugo Rodallega contra César Haydar. De ese contacto habló el supuesto afectado tras el juego en El Campín, dejando una declaración que causó indignación total.

“No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que me toca. El fútbol es de contacto y yo pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que fue falta”, declaró.

César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional.
César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional. Foto: Captura Win Sports

Indignado porque su rival hubiese hablado de ‘viveza’, Hugo Rodallega salió a mostrar su malestar por dicha situación ante los medios de comunicación. Cuando le contaron lo dicho por el contrario, se exasperó.

“Ahí está, quizás es la interpretación de él (Haydar). Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero eso son cosas que si yo hablo, me meto en un problema”, apuntó el atacante de Santa Fe.

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Más jueces castigados

José Borda dio a conocer que Ulloa no es el único que se rajó para la Comisión Arbitral. Hay otros dos casos:

  • Matorel completa 4 fechas de sanción por no pitar un penal a favor de Águilas en el partido Águilas vs. Millonarios.
  • Ortega lleva 2 fechas de sanción por no sancionar un penal sobre Castro en el partido Millonarios vs. Inter.
  • Ulloa cumple una fecha (de varias que deberá pagar) por anular incorrectamente un gol de Frasica en el partido Santa Fe vs. Nacional.

