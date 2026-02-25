Deportes

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Si a Santa Fe le valían ese gol, al menos acariciaba el empate contra Atlético Nacional, aunque aún faltaban minutos por jugar.

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 9:45 p. m.
A Omar Fernández Frasica, de Independiente Santa Fe, le anularon un gol ante Atlético Nacional. Expertos opinan que estuvo mal anulado.
A Omar Fernández Frasica, de Independiente Santa Fe, le anularon un gol ante Atlético Nacional. Expertos opinan que estuvo mal anulado. Foto: Transmisión oficial Win Sports+.

Arde una nueva polémica en la Liga BetPlay 2026-l. A Independiente Santa Fe le anularon un gol, ante Atlético Nacional, este miércoles 25 de febrero. Cardenales y verdolagas se vieron en juego aplazado por la quinta fecha de la competencia en Bogotá.

La polémica fue al minuto 85′. Omar Fernández Frasica, atacante de Santa Fe, aprovechó un mal despeje en el área de Nacional y remató de cabeza para vencer a David Ospina. No era un gol cualquiera, era el 2-2 que, al menos, le ayudaba a rescatar un empate al cardenal en El Campín.

Sin embargo, el árbitro central del compromiso, Diego Ulloa, decidió anular el gol. Presuntamente, antes del remate de cabeza de Frasica, Hugo Rodallega cometió una falta sobre el defensor de Nacional, César Haydar.

Al menos así lo consideró Ulloa, quien ni siquiera se acercó al VAR para verificar si era o no falta de Hugo Rodallega sobre Haydar. Le dio continuidad al juego ante la furia de todo Independiente Santa Fe, entre jugadores y cuerpo técnico.

Lo cierto es que, finalmente, Atlético Nacional ganó 2-1, se quedó con los tres puntos y dejó en zozobra a Santa Fe.

Expertos opinan que fue mal anulado el gol de Santa Fe ante Nacional

Andrés Grimaldos, quien escribe en la cuenta de X “El Var Central”, y que constantemente entrega opiniones sobre decisiones arbitrales, considera que no debieron anularle el gol a Independiente Santa Fe, hecho por Omar Fernández Frasica, ante Atlético Nacional.

“Acá ambos jugadores van retrocediendo, hay un toque leve de Rodallega sobre el rival, pero es algo fortuito en mi opinión. No pone nunca en riesgo la integridad del adversario, como digo, es fortuito. Opino que era gol legal de Santa Fe”, escribió Grimaldos.

Otro fue el reconocido analista arbitral, José Borda, quien también por X escribió: “Un empujón por la espalda, veo que juntos están retrocediendo, referenciando el balón y chocan, no veo falta. Era gol legal”.

Pasan las fechas y las polémicas arbitrales crecen en la Liga BetPlay. No es solo uno o dos clubes los que expresan su malestar, son varios los que usan sus canales oficiales para manifestar inconformismo con las decisiones arbitrales.

Este mismo miércoles, por ejemplo, Millonarios presentó una queja formal a la Comisión Arbitral por la actuación de Carlos Ortega en el partido donde los embajadores cayeron ante Internacional de Bogotá. Fue el pasado sábado, 21 de febrero.

¿Crisis sin solución a la vista? La problemática viene de años atrás y las quejas crecen cada vez más. La Comisión Arbitral tiene los ojos encima por parte de la prensa y los aficionados que siguen de cerca el Fútbol Profesional Colombiano.

