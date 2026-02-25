Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe, este miércoles 25 de febrero, en juego aplazado por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Los verdolagas remontaron tras ir perdiendo 1-0.

Lo cierto es que este resultado tiene una implicación directa en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Atlético Nacional sube al segundo lugar del acumulado y aún tiene dos partidos pendientes por jugar.

En cuanto a Independiente Santa Fe, se coloca en la casilla 12 con 10 unidades pero nueve juegos. Los cardenales se alejan de los ocho, en el ecuador del campeonato, y la situación empieza a preocupa.

Santa Fe estuvo arriba en el marcador, pero Atlético Nacional le remontó en El Campín. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Además de que Atlético Nacional es segundo, el líder sigue siendo Internacional de Bogotá. El elenco capitalino ostenta 17 unidades y sorprende por el rendimiento que ha tenido hasta ahora en el campeonato.

El tercero es Deportivo Pasto, con los mismos 15 de Nacional, mientras que cuarto y quinto son América de Cali y Once Caldas, ambos con 13 puntos. Sexto y séptimo son Tolima y Junior, los dos con 12, y los ocho parciales los cierra Bucaramanga con 12.

En cuanto a los coleros de la tabla: Alianza FC ocupa el último puesto (20) con 3 puntos. Boyacá Chicó asoma penúltimo (19) con 4, mismos que el antepenúltimo (18) que es Deportivo Pereira.

Santa Fe y Nacional se sacaron chispas en Bogotá

Fue Independiente Santa Fe el que empezó ganando sobre los 9′ del primer tiempo. Omar Fernández Frasica, uno de los destacados en el cardenal a lo largo del semestre, concluyó con éxito un remate de cara a portería del verde. Era el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Atlético Nacional tuvo un penal a favor (63′) que Alfredo Morelos cambió por gol. De ahí en adelante, el verde no paró su ataque y, al contrario, buscó la victoria.

Por eso, a los 70′, el mismo Alfredo Morelos concretó un pase entre líneas que agarró completamente desconcentrada a la defensa de Independiente Santa Fe. Así, anotó el 2-1 definitivo que le dio al rey de copas los tres puntos.

Atlético Nacional le remontó a Santa Fe, en Bogotá, con doblete de Alfredo Morelos. Foto: Colprensa - Lina Gasca

25.708 asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fueron testigos de un partidazo, con dos hinchadas que empujaron hasta el final.