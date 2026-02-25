Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe, este miércoles 25 de febrero, en juego aplazado por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Los verdolagas remontaron tras ir perdiendo 1-0.
Lo cierto es que este resultado tiene una implicación directa en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Atlético Nacional sube al segundo lugar del acumulado y aún tiene dos partidos pendientes por jugar.
En cuanto a Independiente Santa Fe, se coloca en la casilla 12 con 10 unidades pero nueve juegos. Los cardenales se alejan de los ocho, en el ecuador del campeonato, y la situación empieza a preocupa.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay
Además de que Atlético Nacional es segundo, el líder sigue siendo Internacional de Bogotá. El elenco capitalino ostenta 17 unidades y sorprende por el rendimiento que ha tenido hasta ahora en el campeonato.
El tercero es Deportivo Pasto, con los mismos 15 de Nacional, mientras que cuarto y quinto son América de Cali y Once Caldas, ambos con 13 puntos. Sexto y séptimo son Tolima y Junior, los dos con 12, y los ocho parciales los cierra Bucaramanga con 12.
En cuanto a los coleros de la tabla: Alianza FC ocupa el último puesto (20) con 3 puntos. Boyacá Chicó asoma penúltimo (19) con 4, mismos que el antepenúltimo (18) que es Deportivo Pereira.
Santa Fe y Nacional se sacaron chispas en Bogotá
Fue Independiente Santa Fe el que empezó ganando sobre los 9′ del primer tiempo. Omar Fernández Frasica, uno de los destacados en el cardenal a lo largo del semestre, concluyó con éxito un remate de cara a portería del verde. Era el 1-0.
Ya en la segunda mitad, Atlético Nacional tuvo un penal a favor (63′) que Alfredo Morelos cambió por gol. De ahí en adelante, el verde no paró su ataque y, al contrario, buscó la victoria.
Por eso, a los 70′, el mismo Alfredo Morelos concretó un pase entre líneas que agarró completamente desconcentrada a la defensa de Independiente Santa Fe. Así, anotó el 2-1 definitivo que le dio al rey de copas los tres puntos.
25.708 asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fueron testigos de un partidazo, con dos hinchadas que empujaron hasta el final.