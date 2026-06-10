Se destapó el nuevo delantero que llegaría a Santa Fe: “Asoma como prioridad”

El principal objetivo de Independiente Santa Fe para este mercado de fichajes es mantener la columna vertebral de la nómina y sumar algunos fichajes claves que ayuden a elevar el nivel de la plantilla.

Pablo Repetto aseguró hace pocos días que estaban buscando un defensor central como prioridad, sin embargo, desde Ecuador revelaron el nombre de un delantero que estaría en carpeta para el segundo semestre.

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Se trata de Jeison Medina, atacante colombiano que juega para Liga de Quito. Esta temporada ha tenido pocas oportunidades de figurar y buscaría regresar al fútbol profesional colombiano para relanzar su carrera.

Medina ya sabe lo que es jugar en la Liga BetPlay. Su primer equipo fue Leones de Itagüí, donde la rompió y llamó la atención del Real Zaragoza en España.

Tras esa experiencia corta en el fútbol europeo, volvió a Colombia y vistió la camiseta del América de Cali. Su mejor momento lo vivió con el Deportivo Pasto, donde disputó 56 partidos oficiales y marcó 13 goles.

Jeison Medina lleva varios años jugando en la LigaPro de Ecuador. En 2023 fichó por el SD Aucas, luego pasó al Independiente del Valle para ser campeón del torneo local y el año pasado aterrizó como nuevo refuerzo de Liga de Quito.

Sus primeros meses estuvieron marcados por una buena sumatoria de minutos y titularidades, sin embargo, el 2026 no arrancó de la misma manera.

Esta temporada ha disputado 17 partidos en total, 13 de ellos en la liga ecuatoriana y 4 por Copa Libertadores.

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Aunque su presente no es el mejor, Medina tiene un valor de mercado de 500.000 dólares (según Transfermarkt) y buenas cifras como segundo delantero.

Este fichaje no está pensado para opacar a Hugo Rodallega o pelearle el puesto para sentarlo, sino para darle compañía y tener fondo de armario en el banquillo.

Jeison Medina estuvo sonando hace poco para unirse al Junior de Barranquilla, pero las negociaciones no prosperaron al tener a Guillermo Paiva como titular y a Luis Fernando Muriel desembarcando desde Estados Unidos.

Jeison Medina celebrando un gol frente a Sao Paulo en Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Fichajes para Copa Sudamericana

Repetto tiene una sola consigna para este mercado de fichajes: prefiere mantener la nómina y traer refuerzos de experiencia a nivel internacional.

Santa Fe enfrentará a Caracas FC en los playoffs de la Copa Sudamericana. En caso de ganar esa serie, se enfrentaría a River Plate en octavos de final, un rival de peso que se acabó de reforzar con Nicolás Otamendi y tiene en planes a Ángel Correa.

El cuadro cardenal mejoró su rendimiento en la parte final del semestre y le apunta a mantener esa curva ascendente después de las vacaciones.