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Hugo Rodallega volvió a hacer de las suyas: el golazo ante Caracas que retumba en Sudamericana

Hugo Rodallega fue quien abrió la llave entre Santa Fe y Caracas, para el delirio de los hinchas albirrojos en El Campín.

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Redacción Deportes
23 de julio de 2026 a las 8:34 p. m.
Hugo Rodallega celebrando con Independiente Santa Fe en Sudamericana.
Hugo Rodallega celebrando con Independiente Santa Fe en Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El inoxidable Hugo Rodallega, con 40 años, sigue guiando el camino de Independiente Santa Fe. Este jueves, 23 de julio, le anotó un golazo al Caracas, en la fase de playoffs de Copa Sudamericana.

De zurda, con un violento remate, Hugo hizo delirar a El Campín y puso el 1-0 que abrió la llave contra Caracas. Fue a los 30′ del primer tiempo, y los cardenales sueñan con avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Hugo Rodallega rematando de zurda para abrir el marcador contra Caracas por Sudamericana.
Hugo Rodallega rematando de zurda para abrir el marcador contra Caracas por Sudamericana. Foto: AFP
Santa Fe's Uruguayan head coach Pablo Repetto looks on ahead of the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Colombia's Independiente Santa Fe at the Ciudad de Vicente Lopez stadium in Vicente Lopez, Buenos Aires province, Argentina on April 29, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
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Un primer tiempo para Santa Fe

Los primeros 45′ del partido tuvieron a Santa Fe como gran protagonista. Antes del gol de Rodallega, los leones ya habían avisado con acercamientos al arco defendido por Frankarlos Benítez.

Aunque Caracas tuvo aproximaciones, no logró convertir ninguna en anotación. El equipo venezolano hizo una buena fase de grupos en Copa Sudamericana, quedando segundo detrás de Botafogo, y superando a Racing de Avellaneda e Independiente Petrolero.

La expectativa está de cara a la segunda mitad, si Santa Fe logra aumentar el marcador a su favor, o Caracas sale con otra cara e intenta obtener un mejor resultado de cara a la vuelta.

Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana.
Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Cabe recordar que el juego de este jueves corresponde a la ida de los playoffs en Sudamericana. La vuelta, con Caracas como local, tiene programación para el 30 de julio, a partir de las 7:30 p.m. (horario colombiano), en Venezuela.

El ganador de esta llave, entre Santa Fe y Caracas, se enfrentará en octavos de final ante River Plate.

Datos generales del primer tiempo entre Santa Fe y Caracas

  • Marcador parcial (45′): Santa Fe 1 - 0 Caracas
  • Fecha: 23 de julio de 2026 - playoffs de Copa Sudamericana
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Andrés Moreno, Jeison Angulo; Daniel Alejandro Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Omar Fernández Frasica, Jader Obrian, Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesus Quintero, Francisco La Mantía, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Robert Hernández. DT: Fernando Aristeguieta