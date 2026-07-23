Hugo Rodallega volvió a hacer de las suyas: el golazo ante Caracas que retumba en Sudamericana

El inoxidable Hugo Rodallega, con 40 años, sigue guiando el camino de Independiente Santa Fe. Este jueves, 23 de julio, le anotó un golazo al Caracas, en la fase de playoffs de Copa Sudamericana.

De zurda, con un violento remate, Hugo hizo delirar a El Campín y puso el 1-0 que abrió la llave contra Caracas. Fue a los 30′ del primer tiempo, y los cardenales sueñan con avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Santa Fe, el primer campeón de Colombia, se pone adelante frente a Caracas de Venezuela en un encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/Xa9NoIQEWD — Daniel Armando Méndez Suárez (@DanielArma49727) July 24, 2026

Hugo Rodallega rematando de zurda para abrir el marcador contra Caracas por Sudamericana. Foto: AFP

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Un primer tiempo para Santa Fe

Los primeros 45′ del partido tuvieron a Santa Fe como gran protagonista. Antes del gol de Rodallega, los leones ya habían avisado con acercamientos al arco defendido por Frankarlos Benítez.

Aunque Caracas tuvo aproximaciones, no logró convertir ninguna en anotación. El equipo venezolano hizo una buena fase de grupos en Copa Sudamericana, quedando segundo detrás de Botafogo, y superando a Racing de Avellaneda e Independiente Petrolero.

La expectativa está de cara a la segunda mitad, si Santa Fe logra aumentar el marcador a su favor, o Caracas sale con otra cara e intenta obtener un mejor resultado de cara a la vuelta.

Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Cabe recordar que el juego de este jueves corresponde a la ida de los playoffs en Sudamericana. La vuelta, con Caracas como local, tiene programación para el 30 de julio, a partir de las 7:30 p.m. (horario colombiano), en Venezuela.

El ganador de esta llave, entre Santa Fe y Caracas, se enfrentará en octavos de final ante River Plate.

Datos generales del primer tiempo entre Santa Fe y Caracas

Marcador parcial (45′) : Santa Fe 1 - 0 Caracas

: Santa Fe 1 - 0 Caracas Fecha : 23 de julio de 2026 - playoffs de Copa Sudamericana

: 23 de julio de 2026 - de Copa Sudamericana Estadio : Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Andrés Moreno, Jeison Angulo; Daniel Alejandro Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Omar Fernández Frasica, Jader Obrian, Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesus Quintero, Francisco La Mantía, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Robert Hernández. DT: Fernando Aristeguieta