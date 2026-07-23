Reelección de Ramón Jesurún: Ministerio del Deporte lo respalda y avisa a la FCF; respuesta oficial

Se conocen los primeros movimientos que tendría la Federación Colombiana de Fútbol con su presidencia tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Ramón Jesurún seguiría en el cargo, luego de varias quejas y polémicas ante su eventual reelección.

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Con un aire de fracaso de por medio por la eliminación en los octavos de final a manos de Suiza en la Copa del Mundo, la Federación Colombiana analiza varias situaciones que tendrá que resolver en el menor tiempo posible. Una de ellas ya parece estar en marcha, pues la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia es una realidad.

La esfera de Néstor Lorenzo se llenó de críticas apenas Suiza ganó en Vancouver y las voces se unieron fuertemente, casi que exigiendo un cambio en el cuerpo técnico de la mayores. Esas cosas no pasaron y Lorenzo, con el respaldo total de Jesurún, fue oficializado en el cargo, esto antes de que Ramón siguiera en una fuerte disputa para quedarse en el cargo en la FCF.

Y en este punto se acerca la oficialidad. La Federación Colombiana de Fútbol avanza en lo que será la elección del nuevo presidente o la reelección del mencionado. Una voz fuerte y de autoridad sobre la FCF es el Ministerio del Deporte, que para sorpresa de muchos, le dio el aval que necesitaba el dirigente.

Ministerio del Deporte Foto: Ministerio del Deporte

En una respuesta oficial de Mindeporte, expuesta por el medio Cable Noticias, se ve que la entidad gubernamental le da el apoyo que puede ser trascendental en las aspiraciones de Jesurún. Para la cartera nacional, Ramón hasta ahora va por su segunda reelección, lo que estaría viable dentro de los estatutos vigentes.

Respaldo de Mindeporte a Jesurún

Se creía que la elección de Jesurún estaría constituida sobre una tercera reelección, mecanismo que ya estaría prohibido por el artículo 21 del decreto 1228 de 1995.

El Ministerio del Deporte explica que Ramón hasta ahora va por su segunda reelección, lo que, por consiguiente, le daría el aval para presentarse nuevamente a elecciones ante el Comité Ejecutivo.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Mindeporte explica en qué consiste ese decreto y las dos reelecciones bajo los estatutos vigentes, con periodos de cuatro años.

En este caso y según la entidad, esos dos momentos de presidencia en la FCF corresponden a 2022-2026 y 2026-2030, si Ramón se presenta. Por este motivo, la entidad del Gobierno Nacional avala la maniobra para el nuevo cuatrienio.

Ante la duda, Mindeporte reviso las formas de cómo llegó Jesurún a la presidencia de la FCF, teniendo en cuenta que se puede de tres formas, a las que Jesurún ya habría aplicado. La primera es elección directa por parte de la Asamblea General de Afiliados (como está actualmente), integración por derecho propio (en el Comité Ejecutivo) y designación para completar un periodo sin terminar (reemplazo).

Una elección directa y una reelección

En su condición de presidente de Dimayor estuvo en el Comité Ejecutivo hasta noviembre de 2015 por derecho propio. Luego, hasta agosto de 2018, fue designado en la presidencia de la Federación por demás integrantes del Comité Ejecutivo, para reemplazar a Luis Bedoya.

Solo hasta el periodo entre el 28 de agosto de 2018 y el 27 de agosto de 2022, se registró su primera elección directa.

Es decir que en la presidencia 2022-2026 fue su primera reelección y hasta ahora va por su segunda.

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Mindeporte aclara que acá hay una gran diferencia entre una forma de ser elegido (elección) y otra (reelección). Con esto, sería cuestión de tiempo para que firme su segunda reelección en la FCF.