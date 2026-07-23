Carta de despedida sacude a la selección Argentina: referente anunció su adiós oficial

Este jueves, 23 de julio, llegó la despedida oficial de Nicolás Otamendi en la selección Argentina. Ya se sabía que el defensor central de 38 años iba a dar un paso al costado del combinado albiceleste, pero faltaba su mensaje diciendo adiós.

Oficial: primer jugador de Argentina que se despide de la selección tras perder el Mundial 2026

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‘Ota‘ se despide de la selección Argentina con cuatro títulos oficiales: dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima. Se trata de uno de los referentes del equipo en los últimos años.

El nuevo equipo de Nicolás Otamendi será River Plate, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Nicolás Otamendi, con 38 años no volverá a la selección Argentina tras el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Nicolás Otamendi: “Las palabras más difíciles de toda mi carrera”

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, arrancó afirmando Otamendi en su Instagram oficial.

Y añadió: “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto, que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”.

Y es que no han sido días fáciles para los jugadores argentinos, que vienen de perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva York. El agónico gol de Ferran Torres en tiempos extra sentenció el 1-0 que le quitó a la albiceleste la chapa de campeona vigente.

“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, añadió Nicolás en su relato, conmoviendo a todos.

Luego de darles las gracias a sus familiares y de arengar a sus compañeros argentinos que asumirán el reto de la selección, cerró con:

“Hoy me despido de la selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo”.