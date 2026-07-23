Ricardo ‘Caballo’ Márquez vuelve a Colombia: tiene nuevo equipo y firma contrato por un año

Ricardo Márquez, uno de los delanteros más polémicos del fútbol colombiano, regresa a la Liga BetPlay tras su corto paso por el Cartaginés de Costa Rica. El Caballo todavía pertenece a Unión Magdalena, pero volverá a salir en condición de préstamo.

Mediocampista de lujo se ofreció para llegar a Atlético Nacional: “Siempre va a ser mi sueño”

Águilas Doradas anunció oficialmente la incorporación de Márquez, que firma contrato por un año y se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Flavio Robatto.

"Ricardo Márquez se une a nuestra Familia Dorada para aportar potencia, carácter y gol en el frente de ataque. Bienvenido Ricardo", anunció el conjunto antioqueño en sus redes sociales.

Márquez hizo proceso de Selección Colombia y pintaba para ser uno de los delanteros tipo exportación; sin embargo, su paso por Millonarios frenó en seco esa proyección y en los últimos años ha tenido menos continuidad de la deseada.

El samario espera que Águilas Doradas sea un punto de quiebre para su carrera. La idea de volver a la Liga BetPlay lo cautivó y mucho más por los compañeros que tendrá a su lado intentando surtirle balones de gol.

¿Quién es Ricardo ‘Caballo’ Márquez? Así ha sido su carrera

La carrera del ‘Caballo’ Márquez arrancó en las divisiones menores de Millonarios, pero muy temprano se mudó a Unión Magdalena. En el conjunto bananero fue clave para lograr el ascenso y empezó a recibir ofertas de los grandes del FPC.

La dirigencia de Unión Magdalena aguantó lo que pudo esperando la explosión de Márquez, pero se quedó con las ganas de sacarle mucho dinero a su pase.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al comunicado de los clubes contra Dimayor y los derechos de TV

Además del ciclón, Márquez también vistió la camiseta de Atlético Bucaramanga y Millonarios en la primera división del FPC. A principios de este año fue a probar suerte en Costa Rica, donde solo marcó dos goles y dio dos asistencias.

Ahora intentará relanzar su carrera en Águilas Doradas, equipo que lo presentó con bombos y platillos como el nuevo goleador para la temporada que viene.

Los fichajes de Águilas Doradas

Con la incorporación de Ricardo Márquez, el cuerpo técnico de Flavio Robatto tiene una nómina plagada de experiencia que buscará dar la sorpresa y meterse a los cuadrangulares.

En la lista de incorporaciones también se encuentra el arquero Jorge Soto, el defensor Andrés Mosquera Guardia, el mediocampista Iván Rojas, el volante creativo argentino Matías Ramírez y el goleador la liga boliviana Antony Vásquez.

Los últimos años han sido difíciles para Águilas Doradas, que ha luchado para escapar del fondo de la tabla. Con la llegada de estos fichajes esperan volver a ser protagonistas en el campeonato y ser una piedra en el zapato para los clubes más grandes.