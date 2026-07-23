Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la renovación oficial de Néstor Lorenzo en Colombia: “Viva la mediocridad”

No tardó ni una hora Carlos Antonio Vélez para reaccionar al comunicado oficial de la Selección Colombia que dio a conocer sobre la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del equipo nacional tras el Mundial 2026.

Reacción de Carlos Antonio Vélez al anuncio de la renovación de Néstor Lorenzo en Selección Colombia. Foto: Captura a X de @velezfutbol

A través de su cuenta de X, el periodista lanzó dos contundentes mensajes que mostraron su malestar ante dicha noticia: “Maravillosa… (para los rivales y los empresarios)… y aseguramos múltiples triunfos en amistosos, la continuidad del exitoso club de amigos, ir al mundial (van casi todos) a jugar 8 partidos, pero nos regresamos antes y el show de disculpas en las bobaliconas conferencias de prensa”.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al comunicado de los clubes contra Dimayor y los derechos de TV

Este sería el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en reemplazo de Ramón Jesurún

“Seguramente en Copa América nos irá de rechupete y vuelve a ilusionarse la patria boba hasta cuando lleguen los de verdad y ya saben el final de la historia. ¡Viva la mediocridad!”, completó Vélez en su crítica.

Así lo anunció la FCF

Desde que terminó la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, se esperaba saber quién iba a tomar las riendas del equipo nacional. Al final, la decisión tardó, pero se oficializó en las últimas horas.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, publicó la entidad en sus medios oficiales.

Sobre sus logros públicamente conocidos, resaltaron: “El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

“Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas”, destacaron sobre sus cifras.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, cerraron.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Condiciones contractuales

A pesar de que el proceso Lorenzo haya sido sobresaliente, no cuenta con títulos, que es por lo que se miden los procesos deportivos. Ese es el salto que intentará saldar el argentino hasta el fin de las eliminatorias para el Mundial 2030.

En el camino hacia la siguiente Copa del Mundo está la Copa América de 2028. Dicho certamen es al que se le apunta para ser campeón, y de la mano de Lorenzo se espera que ese objetivo sea alcanzado en dos años.

Néstor Lorenzo celebra con su cuerpo técnico durante el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Sobre su vínculo contractual, valga decir que este será hasta el término de las eliminatorias hacia el siguiente Mundial. En caso de lograr la clasificación por segunda cita consecutiva, de forma automática se renovará su contrato.

Por el momento, el próximo reto con el que se le da prolongación a la estancia de Lorenzo serán los amistosos de la fecha FIFA previstos en agosto y septiembre próximo en Norteamérica.

Aún está por confirmarse cuáles serán los rivales, pero ya se anticipa que podrán ser Estados Unidos, México, Canadá y Perú.