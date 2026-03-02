Deportes

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Ante Deportes Tolima, el cuadro verde se fue derrotado luego de una infracción dudosa que le otorgaron al exjugador verdolaga, Tatay Torres.

2 de marzo de 2026, 6:56 a. m.
Penal contra Atlético Nacional fue polémico en medio de la fecha 9 de la Liga BetPlay
Penal contra Atlético Nacional fue polémico en medio de la fecha 9 de la Liga BetPlay Foto: Captura redes Win Sports

Así como en muchas ocasiones el que sale como beneficiado es Atlético Nacional, durante la noche del pasado domingo quien se sintió afectado fue este mismo club tras su visita al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En dicha plaza, sobre el minuto 49, el creativo pijao, Tatay Torres, cayó al suelo en el área luego de un contacto con César Haydar. Sin dudarlo, el árbitro central marcó el punto penal y concedió la pena máxima al cuadro local.

A ras de campo la protesta de los verdes fue total. Según lo argumentado por estos, cuando el contacto se dio, el jugador del Tolima ya se iba cayendo y estaría simulando el derribo para beneficiarse.

Aunque la acción es por completo ajustada, el árbitro decidió no modificar su apreciación inicial, lo que derivó en gol y lo que terminó por ser la victoria final de Deportes Tolima por 1-0 ante Atlético Nacional.

Al despertarse un debate tan fuerte por dicha acción, expertos arbitrales salieron a dar su apreciación sobre lo ocurrido en Ibagué. Según estos, sí se debió cobrar penal y la forma en que se resolvió todo fue la correcta.

Veredicto de los expertos está con Tolima

José Borda, exjuez y ahora analista de este tipo de acciones para diferentes medios de comunicación, hizo una publicación en la que le dio la derecha al árbitro del partido.

“Este fue el penal que dio el árbitro Delgado de Haydar a Tatay Torres; el jugador verdolaga atraviesa la pierna imprudentemente, y el jugador Pijao, cuando pasa, se produce el contacto; claro, se ayuda; para mí es penal“, sentenció del polémico toque.

Para el perfil El Var Central, la jugada es sumamente ajustada. En campo y con pocos segundos para resolver, estos apoyan el criterio del colegiado sobre lo visto en dicho contacto.

“Tatay tiene historial de buscar generar muchas faltas. Sin embargo, la pierna taaan estirada de Haydar lo puede terminar condenando por imprudencia. Cuando la intenta sacar, Torres está dando el siguiente paso y ahí se da el contacto. Muy de apreciación”, analizaron los mencionados.

De la “viveza” a la tristeza

Hace un par de días nada más, que César Haydar había salido victorioso contra Independiente Santa Fe diciendo que su “viveza” sirvió para que el juez de dicho duelo no le otorgase un gol al local en El Campín.

En aquella oportunidad, la molestia fue cargada contra los verdes, por haberse “burlado”, como lo dijo Hugo Rodallega, del árbitro y así también hasta de los rivales en un partido sumamente importante de la Liga BetPlay.

César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional.
César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional. Foto: Captura Win Sports

Al final de cuentas, este lunes ahora la desazón ronda en las toldas verdes por sentirse afectados del más reciente arbitraje durante el juego con Deportes Tolima.

Dicho resultado movió, en parte, la tabla de posiciones del campeonato, que sigue teniendo a Internacional de Bogotá como el gran líder con 18 puntos, los mismos que suma Deportivo Pasto. Nacional, a pesar de la caída, sigue en los ocho (quinto), y Tolima es séptimo con 15 unidades.

