Domingo de fútbol en Colombia gracias a la Liga BetPlay. Se jugaron tres partidos, válidos por la novena fecha de la competencia, y aún falta uno que se llevará todas las miradas: Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Verdolagas y pijaos jugarán a partir de las 8:30 p.m., en Ibagué, y luego de que se hayan dado estos tres resultados:

Deportivo Pasto 3 - 2 Cúcuta Deportivo

Águilas Doradas 0 - 0 Internacional de Bogotá

Deportivo Cali 1 - 1 Fortaleza

Deportivo Pasto venció a Cúcuta en casa. Foto: Colprensa - Leonardo Castro

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Internacional de Bogotá sigue siendo líder

Internacional de Bogotá enfrentó a Águilas Doradas sabiendo que tenía que mínimo empatar tras la victoria de Pasto ante Cúcuta. El elenco capitalino cumplió, le sacó un punto a los antioqueños de visita, y sigue líder en la tabla de posiciones.

De hecho, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto suman los dos 18 puntos. Los separa la diferencia de gol, y por eso el club de la capital de la República asoma como líder aún en el acumulado tras 9 fechas jugadas.

América de Cali es tercero con 16 puntos, mismos que Once Caldas (4). Atlético Nacional asoma quinto con 15, al igual que Junior de Barranquilla (6). El grupo de los ocho lo cierran Bucaramanga (7) y Deportivo Cali (8).

Deportivo Cali no pudo mantener su ventaja ante Fortaleza

Fue tempranera la ventaja que obtuvo Deportivo Cali ante Fortaleza. A los 5 minutos del primer tiempo ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Avilés Hurtado. Sin embargo, la alegría le duró hasta los 77′ del complemento.

Richardson Rivas colocó el empate definitivo que le da un punto a Fortaleza en su visita a Palmira. Deportivo Cali no pudo sostener la ventaja a su favor, y con su público alentando, por lo que pierde dos unidades que le permitían consolidarse más tranquilo.

Eso sí, Deportivo Cali sigue estando en el grupo de los ocho. En contraste, Fortaleza asoma en la casilla 12 con 11 unidades y a una del octavo, que es el mismo cuadro azucarero que dirige Alberto Gamero.

Deportivo Cali empezó ganando ante Fortaleza pero al final no pudo. Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

Se trató de un duelo directo por un cupo en los ocho clasificados parciales a cuadrangulares. Así, se aproxima la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-l y con ella el ecuador del campeonato.

La recta final de la fase todos contra todos marcará la tendencia para los equipos que luchan por pelear la estrella de mita de año en el Fútbol Profesional Colombiano.