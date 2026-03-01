Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Deportivo Cali no pudo e Internacional de Bogotá no da tregua

El liderato de la Liga BetPlay está compartido de manera parcial: Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 8:26 p. m.
Internacional de Bogotá sigue líder y al Cali se le escapó la victoria.
Internacional de Bogotá sigue líder y al Cali se le escapó la victoria. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Der: Colprensa - Raúl Palacios (El País)

Domingo de fútbol en Colombia gracias a la Liga BetPlay. Se jugaron tres partidos, válidos por la novena fecha de la competencia, y aún falta uno que se llevará todas las miradas: Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Verdolagas y pijaos jugarán a partir de las 8:30 p.m., en Ibagué, y luego de que se hayan dado estos tres resultados:

  • Deportivo Pasto 3 - 2 Cúcuta Deportivo
  • Águilas Doradas 0 - 0 Internacional de Bogotá
  • Deportivo Cali 1 - 1 Fortaleza
Deportivo Pasto venció a Cúcuta en casa.
Deportivo Pasto venció a Cúcuta en casa. Foto: Colprensa - Leonardo Castro
Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Internacional de Bogotá sigue siendo líder

Internacional de Bogotá enfrentó a Águilas Doradas sabiendo que tenía que mínimo empatar tras la victoria de Pasto ante Cúcuta. El elenco capitalino cumplió, le sacó un punto a los antioqueños de visita, y sigue líder en la tabla de posiciones.

De hecho, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto suman los dos 18 puntos. Los separa la diferencia de gol, y por eso el club de la capital de la República asoma como líder aún en el acumulado tras 9 fechas jugadas.

Deportes

Juan Carlos Osorio se queda sin equipo: desde el fútbol de Brasil hacen oficial su salida

Deportes

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Deportes

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Deportes

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Deportes

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Deportes

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios goleó sin piedad a Deportivo Pereira

América de Cali es tercero con 16 puntos, mismos que Once Caldas (4). Atlético Nacional asoma quinto con 15, al igual que Junior de Barranquilla (6). El grupo de los ocho lo cierran Bucaramanga (7) y Deportivo Cali (8).

Deportivo Cali no pudo mantener su ventaja ante Fortaleza

Fue tempranera la ventaja que obtuvo Deportivo Cali ante Fortaleza. A los 5 minutos del primer tiempo ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Avilés Hurtado. Sin embargo, la alegría le duró hasta los 77′ del complemento.

Richardson Rivas colocó el empate definitivo que le da un punto a Fortaleza en su visita a Palmira. Deportivo Cali no pudo sostener la ventaja a su favor, y con su público alentando, por lo que pierde dos unidades que le permitían consolidarse más tranquilo.

Eso sí, Deportivo Cali sigue estando en el grupo de los ocho. En contraste, Fortaleza asoma en la casilla 12 con 11 unidades y a una del octavo, que es el mismo cuadro azucarero que dirige Alberto Gamero.

Deportivo Cali empezó ganando ante Fortaleza pero al final no pudo.
Deportivo Cali empezó ganando ante Fortaleza pero al final no pudo. Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

Se trató de un duelo directo por un cupo en los ocho clasificados parciales a cuadrangulares. Así, se aproxima la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-l y con ella el ecuador del campeonato.

La recta final de la fase todos contra todos marcará la tendencia para los equipos que luchan por pelear la estrella de mita de año en el Fútbol Profesional Colombiano.

Más de Deportes

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano de 64 años, sale del fútbol de Brasil.

Juan Carlos Osorio se queda sin equipo: desde el fútbol de Brasil hacen oficial su salida

Cameron Knowles, técnico del Minnesota United, reveló por qué no puso a debutar a James Rodríguez ante Cincinnati.

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Flamengo de Jorge Carrascal posa su mirada en un jugador colombiano.

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

La Selección Colombia Femenina cayó goleada ante Canadá en SheBelieves Cup.

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Arsenal venció a Chelsea y extiende su liderato. Manchester United le dio vuelta al Crystal Palace de Daniel Muñoz.

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Robert Lewandowski marcó uno de los goles del encuentro.

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima.

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente.

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Noticias Destacadas