Deportes

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Emerson Batalla fue la figura del encuentro al anotar los dos goles que le dieron la victoria al Bucaramanga en condición de visitante.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

1 de marzo de 2026, 7:24 a. m.
El Atlético Bucaramanga derrotó al Medellín en el Atanasio Girardot.
El Atlético Bucaramanga derrotó al Medellín en el Atanasio Girardot. Foto: David Jaramillo

El Independiente Medellín, necesitado de triunfo, recibió al Bucaramanga de Leonel Álvarez en el Atanasio Girardot, pero nada puedo hacer para contener la furia de los leopardos que, en tres minutos, sentenciaron el partido para quedarse con la victoria.

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga Foto: Colprensa

Sumido en la parte baja de la tabla, los orientados por el profesor Alejandro Restrepo no levantan cabeza y siguen dejando escapar puntos valiosos en condición de local, haciendo cada vez más complicada la opción de clasificarse a las semifinales del tornero.

En lo que refiere al encuentro, Emerson Batalla, del Bucaramanga, fue el encargado de aguar la fiesta en el Atanasio y con un doblete, en el primer tiempo, puso contra las cuerdas al Medellín, que solo logró anotar un gol, insuficiente para sus necesidades.

El primer tanto del jugador nacido en Tumaco llegó al minuto 33, luego de que Batalla propusiera una pared que desbarató la defensa del ‘poderoso’; tras iniciar la jugada, ingresó al área, ganó la posición y remató con fuerza al palo derecho del arquero Salvador Ichazo, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.

Deportes

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Deportes

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Deportes

Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

Deportes

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Deportes

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Deportes

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Deportes

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Deportes

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

El segundo gol vino tan solo tres minutos más tarde. Tras una jugada del propio Batalla por zona derecha, el delantero recibió la pelota sobre la banda, comenzó a descontar rivales y a recortar camino hacia el centro del campo para sacar un potente remate desde fuera del área que golpeó en un defensa rojo y desubicó nuevamente a Ichazo.

Con un 2-0 a su favor el partido se fue al descanso y ya en la segunda parte el Medellín intentó, pero no fue suficiente.

Francisco Chaverra fue el encargado de lograr el descuento al minuto 50, gracias a un cobro de penal, pero no le alcanzó al Medellín para siquiera lograr la igualdad, pese a tener 40 minutos por delante.

FLBXVS62BNEWFEFYM7UURIVQBE, con tan solo 7 puntos de 27 que ha disputado, un rendimiento muy bajo que complica la situación de su cuerpo técnico.

Por el lado del Bucaramanga el panorama es diferente y gracias a esta victoria como visitante se ubicó en el puesto número 7 de la tabla de posiciones, con 14 puntos.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20
Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín.
Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Foto: Getty Images

En próximo partido para el Medellín será contra Jaguares, mientras que el Bucarmanga recibirá al deportivo Pereira.

Así quedó la tabla de posiciones tras victoria del Bucaramanga:

Más de Deportes

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Jorge Luis Pinto bajó de la nube a James Rodríguez y le mandó recado por cómo ha sido su carrera

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Su fama por el parecido con Vinicius traspasó fronteras. En la foto con Neymar.

Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

Riña de hinchas de América de Cali en Valledupar.

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

América de Cali y Junior de Barranquilla hicieron la tarea; ganaron de visitantes y brillan en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Brasil ayudó a Colombia: quedó campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y La Tricolor entra al Mundial de Polonia.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

James Rodríguez fue suplente con Minnesota United ante Cincinnati en una helada jornada.

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Selección Colombia Femenina Sub-20 cayó goleada ante Argentina en el Sudamericano de la categoría.

Argentina goleó a Colombia y la complicó: depende de Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

¿Mundial 2026 tendría su primera baja? Israel pone en duda su participación en la venidera cita orbital.

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

Noticias Destacadas