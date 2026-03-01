Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

El Independiente Medellín, necesitado de triunfo, recibió al Bucaramanga de Leonel Álvarez en el Atanasio Girardot, pero nada puedo hacer para contener la furia de los leopardos que, en tres minutos, sentenciaron el partido para quedarse con la victoria.

Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga Foto: Colprensa

Sumido en la parte baja de la tabla, los orientados por el profesor Alejandro Restrepo no levantan cabeza y siguen dejando escapar puntos valiosos en condición de local, haciendo cada vez más complicada la opción de clasificarse a las semifinales del tornero.

En lo que refiere al encuentro, Emerson Batalla, del Bucaramanga, fue el encargado de aguar la fiesta en el Atanasio y con un doblete, en el primer tiempo, puso contra las cuerdas al Medellín, que solo logró anotar un gol, insuficiente para sus necesidades.

El primer tanto del jugador nacido en Tumaco llegó al minuto 33, luego de que Batalla propusiera una pared que desbarató la defensa del ‘poderoso’; tras iniciar la jugada, ingresó al área, ganó la posición y remató con fuerza al palo derecho del arquero Salvador Ichazo, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.

El segundo gol vino tan solo tres minutos más tarde. Tras una jugada del propio Batalla por zona derecha, el delantero recibió la pelota sobre la banda, comenzó a descontar rivales y a recortar camino hacia el centro del campo para sacar un potente remate desde fuera del área que golpeó en un defensa rojo y desubicó nuevamente a Ichazo.

Con un 2-0 a su favor el partido se fue al descanso y ya en la segunda parte el Medellín intentó, pero no fue suficiente.

Francisco Chaverra fue el encargado de lograr el descuento al minuto 50, gracias a un cobro de penal, pero no le alcanzó al Medellín para siquiera lograr la igualdad, pese a tener 40 minutos por delante.

, con tan solo 7 puntos de 27 que ha disputado, un rendimiento muy bajo que complica la situación de su cuerpo técnico.

Por el lado del Bucaramanga el panorama es diferente y gracias a esta victoria como visitante se ubicó en el puesto número 7 de la tabla de posiciones, con 14 puntos.

Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Foto: Getty Images

En próximo partido para el Medellín será contra Jaguares, mientras que el Bucarmanga recibirá al deportivo Pereira.

Así quedó la tabla de posiciones tras victoria del Bucaramanga: