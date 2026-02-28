Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

El arbitraje colombiano no es ajeno a la polémica; esta vez, un árbitro activo, que permanece en el anonimato, reveló a través del excentral Wílmer Barahona supuestos pagos para que los jueces sean designados y pudieran pitar alguno de los partidos del fútbol profesional colombiano.

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Ímer Machado, director de la Comisión Arbitral del FPC. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La denuncia fue hecha en Blu Radio por el propio Barahona, quien confirmó que un árbitro que actualmente está en actividad lo contactó para mostrarle evidencia sobre los presuntos pagos hechos a Ímer Machado, director técnico de la Comisión Arbitral.

Según dijo el entrevistado a la cadena radial, quien le mostró las supuestas evidencias, prefirió guardar el anonimato mientras pone en orden algunos temas personales que le permitan salir a explicar y aclarar todo lo que estaría pasando al interior del arbitraje colombiano.

“El árbitro denunciante me dijo que él va a resolver unas situaciones personales y que ahí sale a dar la cara, a hablar sobre el tema. En dos o tres meses me dijo que va a salir en mi programa o en Deporte sin Tapujos para hablar. Ve uno que es una cosa muy seria”.

¿Consignaciones para poder pitar en el fútbol colombiano?

Según el anónimo que contactó a Barahona, a Machado le estarían enviando dinero con el fin de que los depositantes sean seleccionados para dirigir en el fútbol profesional.

Para corroborar esto, Barahona explicó que solicitó documentos, los cuales le fueron entregados. Allí, aparentemente, están las transacciones, algo que intentó conformar el medio caleño Deportes sin Tapujo, el cual señaló que los recibos tenían errores ortográficos y de escritura.

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Imer Machado durante su época como árbitro en Colombia. Foto: LatinContent via Getty Images

“Esto no es de ayer, viene de hace un año. Un anónimo me contactó vía mensaje, me hablaba de temas arbitrales; después ya me dijo algo de pago de peajes, de los que se habla mucho en Colegios de Árbitros, que son dineros que entregan a personas que tienen que ver con el tema arbitral para ser designados. Luego, el mismo hombre me dijo: ‘Yo soy activo, pero me van a sacar del arbitraje si salgo a la luz’, como le sucedió a Luis Sánchez. Ya después me dijo quién era, me di cuenta de que sí era un árbitro y me mandó cuatro consignaciones”, fueron las palabras de Barahona en la emisora.

El exárbitro indicó que el anónimo solicitó a Bancolombia y Nequi, a través de derechos de petición, los soportes de dichas transacciones a la cuenta bancaria que, al parecer, estaría a nombre de Machado.

Otro dato que agregó el denunciante es que las consignaciones llegarían hasta el millón de pesos.

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Algunos árbitros activos estarían consignando a Machado para ser designados en las fechas del fútbol colombiano. Foto: Getty Images

“Pasaron meses y volvió con un nombre propio, donde me mostró consignaciones, solicitando los pagos. No puedo decir que es real; hablamos de supuestos pagos, pero es una cosa seria al ver que solicitó a los bancos las pruebas, pero quien debe verificar son las autoridades”, concluyó el exárbitro Wílmer Barahona.