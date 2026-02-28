Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

El técnico de la Selección Colombia, el profesor Néstor Lorenzo, cumple este sábado, 28 de febrero, 60 años de edad, por lo que las cuentas oficiales del equipo nacional aprovecharon para celebrar esta fecha.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

En su cuenta en la red social X, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un trino con un corto, pero contundente mensaje dirigido al estratega argentino: “¡Feliz cumpleaños, profe Néstor!”.

A renglón seguido, la FCF invitó a todos sus seguidores a publicar sus felicitaciones hacia el entrenador y, como era de esperarse, los hinchas de la Selección Colombia se hicieron sentir con fuerza en X.

Allí, los seguidores le escribieron de todo: lo felicitaron, le animaron a hacer un buen mundial con la selección y le pidieron que procure no equivocarse con la convocatoria para la cita orbital que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio de este año.

“Feliz cumpleaños, patrón, bendiciones y esperamos verlo con la copa en las manos el 19 de julio”; “feliz cumpleaños, profesor Lorenzo, Dios le bendiga, gracias por todo su trabajo con su equipo, éxitos y bendiciones”; fueron algunos de los mensajes amables que recibió el estratega.

En contraste, hubo otros no tan amables en los que, además de pedirle que dejara su cargo en el equipo nacional, le recomendaban no convocar a jugadores como Radamel Falcao o David Ospina para el Mundial 2026.

“DT Lorenzo, cordial saludo. No se equivoque incluyendo en la lista de convocados definitivos para el mundial a jugadores acabados o que son un estorbo: Mina, Ospina, Santos Borré, Cuadrado, Falcao, Ríos, S. Arias, Córdoba”, escribió uno de los internautas que reaccionó a la publicación de la Selección Colombia.

Por último, hubo un mensaje muy particular en el que una aficionada le demostró la admiración que tiene por Lorenzo y por lo que ha hecho por el fútbol colombiano.

“Profe, te amooooooo. Gracias por tanto. Felicidades en tu día”, fue otro de los trinos.

¿Cómo le ha ido a Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

Al frente de la Selección Colombia, Lorenzo ha dirigido 42 encuentros con un porcentaje que habla bien de su gestión; tiene un rendimiento de un 71 %, lo que lo certifica como uno de los mejores entrenadores del combinado patrio en los últimos años.

Dentro de los hechos destacados del DT está el haber clasificado a Colombia al próximo mundial y el haber disputado la final de la Copa América contra Argentina, torneo en el que el equipo mostró su mejor nivel.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, tiene un rendimiento mayor al 70 % con la Selección Colombia.

Cabe señalar que durante 2025 la Selección Colombia solo sufrió una derrota y fue contra Brasil en Eliminatorias.

Mientras Lorenzo ha estado como entrenador de la selección, el equipo consiguió 71 anotaciones, consolidando un buen nivel ofensivo, en contraste con los 31 goles recibidos.