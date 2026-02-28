Deportes

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

El estratega argentino clasificó al Colombia al Mundial 2026 y disputó la final de la pasada Copa América.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 11:01 a. m.
Néstor Lorenzo cumplió, este sábado 28 de febrero, 60 años.
Néstor Lorenzo cumplió, este sábado 28 de febrero, 60 años. Foto: AP

El técnico de la Selección Colombia, el profesor Néstor Lorenzo, cumple este sábado, 28 de febrero, 60 años de edad, por lo que las cuentas oficiales del equipo nacional aprovecharon para celebrar esta fecha.

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo
BARRANQUILLA, COLOMBIA - JUNE 06: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, gestures during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Colombia and Peru at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on June 06, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

En su cuenta en la red social X, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un trino con un corto, pero contundente mensaje dirigido al estratega argentino: “¡Feliz cumpleaños, profe Néstor!”.

A renglón seguido, la FCF invitó a todos sus seguidores a publicar sus felicitaciones hacia el entrenador y, como era de esperarse, los hinchas de la Selección Colombia se hicieron sentir con fuerza en X.

Allí, los seguidores le escribieron de todo: lo felicitaron, le animaron a hacer un buen mundial con la selección y le pidieron que procure no equivocarse con la convocatoria para la cita orbital que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio de este año.

Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Deportes

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Deportes

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Deportes

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Deportes

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Deportes

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Deportes

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

Deportes

La anécdota de Luis Díaz en Selección Colombia que era un secreto: “Dañaba el plan”

Deportes

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

“Feliz cumpleaños, patrón, bendiciones y esperamos verlo con la copa en las manos el 19 de julio”; “feliz cumpleaños, profesor Lorenzo, Dios le bendiga, gracias por todo su trabajo con su equipo, éxitos y bendiciones”; fueron algunos de los mensajes amables que recibió el estratega.

En contraste, hubo otros no tan amables en los que, además de pedirle que dejara su cargo en el equipo nacional, le recomendaban no convocar a jugadores como Radamel Falcao o David Ospina para el Mundial 2026.

“DT Lorenzo, cordial saludo. No se equivoque incluyendo en la lista de convocados definitivos para el mundial a jugadores acabados o que son un estorbo: Mina, Ospina, Santos Borré, Cuadrado, Falcao, Ríos, S. Arias, Córdoba”, escribió uno de los internautas que reaccionó a la publicación de la Selección Colombia.

Por último, hubo un mensaje muy particular en el que una aficionada le demostró la admiración que tiene por Lorenzo y por lo que ha hecho por el fútbol colombiano.

“Profe, te amooooooo. Gracias por tanto. Felicidades en tu día”, fue otro de los trinos.

¿Cómo le ha ido a Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

Al frente de la Selección Colombia, Lorenzo ha dirigido 42 encuentros con un porcentaje que habla bien de su gestión; tiene un rendimiento de un 71 %, lo que lo certifica como uno de los mejores entrenadores del combinado patrio en los últimos años.

Dentro de los hechos destacados del DT está el haber clasificado a Colombia al próximo mundial y el haber disputado la final de la Copa América contra Argentina, torneo en el que el equipo mostró su mejor nivel.

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, tiene un rendimiento mayor al 70 % con la Selección Colombia. Foto: Colprensa-Mariano Vimos

Cabe señalar que durante 2025 la Selección Colombia solo sufrió una derrota y fue contra Brasil en Eliminatorias.

Mientras Lorenzo ha estado como entrenador de la selección, el equipo consiguió 71 anotaciones, consolidando un buen nivel ofensivo, en contraste con los 31 goles recibidos.

Más de Deportes

Daniel Valencia

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors.

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Luis Díaz, Kevin Mier y Nicolas Benedetti integran el once ideal de ventas más caras en la historia del FPC.

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó.

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Once Caldas goleó a Boyacá Chicó en Manizales.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Tomás Ángel, nuevo refuerzo de América de Cali.

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa.

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

Noticias Destacadas