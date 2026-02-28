Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Alianza, Jaguares y Bucaramanga serán los rivales que se medirán a América, Junior y Medellín.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
América de Cali tendrá acción este sábado y podría acomodarse en la parte alta de la tabla si consigue una victoria.
La Liga BetPlay ya tiene en desarrollo la novena fecha, la cual comenzó con la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira y el triunfo del Once Caldas sobre el Boyacá Chicó.

Rueda de Prensa América Cali, Previo al partido con Alianza F.C
Este sábado, 28 de febrero, las acciones continuarán con tres partidos que se disputarán a lo largo de la jornada.

Alianza vs. América de Cali - 4:10 p. m.

El primer duelo enfrentará a Alianza con el América de Cali, cuadro caleño que espera ratificar el buen momento por el que atraviesa.

Al duelo que se disputará a partir de las 4:10 p. m. en Valledupar, los locales llegan con la inminente obligación de ganar, pues en lo que va del campeonato no sabe lo que es la victoria y solo acumula tres unidades, las mismas que lo fijan en el último lugar de la tabla de posiciones.

Por los lados del América las cosas son diferentes; los escarlatas, dirigidos por David González, son quintos con 13 puntos y con 7 partidos disputados, por lo que de ganar podría ubicarse como líder parcial del rentado, a la espera de lo que suceda con Atlético Nacional e Internacional de Bogotá en sus respectivos compromisos.

América acumula en sus últimas cinco presentaciones siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas, por lo que buscará en su visita a Valledupar aprovechar el pálido presente de Alianza para acomodarse en los puestos de privilegio del campeonato.

Imagen del partido entre América de Cali y Jaguares de Córdoba por la fecha 8 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.
Jaguares vs. Junior - 6:20 p. m.

El segundo turno será para los cuadros de la costa colombiana; sobre las 6:20 de la tarde rodará el balón en el estadio Jaraguay de Montería, donde se medirán Jaguares y Junior de Barranquilla.

Aunque en la tabla de posiciones el conjunto felino marcha en la casilla 15 y el cuadro tiburón en la 7, la realidad es que solo están a dos puntos de diferencia.

Los de Montería acumulan 10 puntos y los de Barranquilla suman 12, por lo que el duelo de este sábado tiene una motivación especial para ambos equipos, pues, por un lado, Jaguares podrá escapar del fondo de la tabla y, por el otro, el Junior podría dar un salto importante hacia la parte alta de la clasificación.

Ambos equipos vienen de perder en su última salida, por lo que también buscarán reencontrarse con la victoria.

Triunfo para Junior de Barranquilla, sobre América de Cali, en Liga BetPlay.
Medellín vs. Bucaramanga - 8:30 p. m.

El último turno para la jornada sabatina es para el Independiente Medellín y el Bucaramanga, equipos que medirán fuerzas en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña a partir de las 8:30 de la noche.

El cuadro local no atraviesa por su mejor momento y se ubica en la casilla 16 del rentado nacional con apenas 7 puntos de 24 disputados; sin embargo, en sus últimas tres presentaciones acumula una victoria y dos empates, por lo que este sábado espera terminar de recuperar esa confianza que necesita para ir subiendo en la clasificación.

Por los lados del Bucaramanga, los orientados por Leonel Álvarez son octavos con 11 puntos y buscarán salir de la racha de empates que arrastran, pues en los últimos cinco partidos, cuatro han sido igualdades, lo que lo mantiene invicto, pero no le permite ascender con contundencia en la tabla de clasificación.

