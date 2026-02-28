Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

El once ideal de ventas más caras en la historia del FPC tiene un claro dominador: Atlético Nacional. El verde de Antioquia tiene a 9 de los 11 futbolistas que integran el equipo, y que sumados todos dejan una ganancia de 64.4 millones de euros. De esos, 52.2 millones de euros le entraron al verde de Antioquia.

El ejercicio lo hizo Transfermarkt, web oficial que se encarga de revelar los valores del mercado en el mundo del fútbol. Usaron una formación 4-3-3, donde, además de Atlético Nacional, aparecen Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

Once ideal de ventas más caras en el FPC: 64.4 millones de euros

Portero: Kevin Mier - de Atlético Nacional a Cruz Azul por 5 millones de euros

- de Atlético Nacional a Cruz Azul por 5 millones de euros Lateral derecho: Daniel Muñoz: de Atlético Nacional al Genk por 4.5 millones de euros

de Atlético Nacional al Genk por 4.5 millones de euros Defensa central: Yerson Mosquera - de Atlético Nacional al Wolverhampton por 5.2 millones de euros

- de Atlético Nacional al Wolverhampton por 5.2 millones de euros Defensa central: Davinson Sánchez - de Atlético Nacional al Ajax por 5.5 millones de euros

- de Atlético Nacional al Ajax por 5.5 millones de euros Lateral izquierdo: Juan Cabal: de Atlético Nacional al Hellas Verona por 3.5 millones de euros

de Atlético Nacional al Hellas Verona por 3.5 millones de euros Volante: Matheus Uribe - de Atlético Nacional al América de México por 5 millones de euros

- de Atlético Nacional al América de México por 5 millones de euros Volante: Nicolás Benedetti: del Deportivo Cali al América de México por 5.2 millones de euros

del Deportivo Cali al América de México por 5.2 millones de euros Volante: Jhon Solís - de Atlético Nacional al Girona por 6 millones de euros

- de Atlético Nacional al Girona por 6 millones de euros Extremo: Marlos Moreno - de Atlético Nacional al Manchester City por 5.5 millones de euros

- de Atlético Nacional al Manchester City por 5.5 millones de euros Extremo: Luis Díaz: de Junior de Barranquilla a Porto por 7.2 millones de euros

de Junior de Barranquilla a Porto por 7.2 millones de euros Delantero: Miguel Ángel Borja - de Atlético Nacional a Palmeiras por 12 millones de euros

⚽💲 ¡El 11 de ventas históricas más costosas del FPC, según Transfermarkt, se tiñe de verde con 9 jugadores de Atlético Nacional!



💰 Por el momento, Miguel Borja y su venta al Palmeiras, sigue siendo la más alta en toda la historia del FPC, seguida por la de Luis Díaz a Porto. pic.twitter.com/ZeiubBF9Rj — Win Sports (@WinSportsTV) February 27, 2026

¿Cuál es la venta más cara desde el FPC al extranjero?

A la fecha, y con base en lo revelado por Transfermarkt, Miguel Ángel Borja se trasladó desde Atlético Nacional hacia Palmeiras en febrero de 2017, por 12 millones de euros.

Miguel Ángel Borja defendiendo los colores de Atlético Nacional en 2016. Foto: LatinContent via Getty Images

Luis Díaz y Nicolás Benedetti maquillan la hegemonía de Atlético Nacional

Entonces, solo dos futbolistas que no fueron vendidos desde Atlético Nacional asoman en el once ideal de ventas más caras en la historia del FPC: Luis Díaz, desde Junior de Barranquilla, y Nicolás Benedetti desde Deportivo Cali.

2018, Junior de Barranquilla llegó a la final de la Copa Sudamericana y Luis Díaz fue una de las grandes figuras. Foto: Getty Images

En cuanto a Luis Díaz, su carrera ha sido más que ejemplar en Europa. Después de llegar a Porto de Portugal, fue traspasado a Liverpool y allí hizo historia ganando todo en Inglaterra y disputando una final de Champions.

Luis Díaz acercó a Harry Kane a histórica marca: la Bundesliga no ve algo así hace 25 años

Ahora, defiende los colores del Bayern Múnich e integra uno de los tridentes en ataque más poderosos del mundo, esto junto a Harry Kane y Michael Olise.