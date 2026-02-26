Luis Díaz acercó a Harry Kane a histórica marca: la Bundesliga no ve algo así hace 25 años

Bayern Múnich reveló que Harry Kane podría alcanzar una marca que no se registra en Bundesliga desde hace 25 años. Si el atacante inglés le marca doblete al Borussia Dortmund, llegará a cuatro partidos consecutivos anotando por duplicado.

Harry Kane ya ha intentado alcanzar dicha marca en el pasado, pero se le ha escapado. Para 2023 y 2025 estuvo a puertas de conseguirlo, pero en el cuarto partido no pudo encajar doblete.

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

El escenario es ideal para Harry Kane, pues Bayern Múnich visitará a Borussia Dortmund, el próximo sábado 28 de febrero, por la fecha 24 de la Bundesliga. Si los bávaros ganan, alargarán su ventaja sobre los negriamarillos en la tabla de posiciones.

Harry Kane, a punto de alcanzar cuatro dobletes consecutivos en Bundesliga. Esto no se ve desde 2001. Foto: Getty Images

Harry Kane, a punto de alcanzar un récord que no se ve en Bundesliga hace más de dos décadas

“Harry Kane ahora puede igualar un récord contra el Dortmund. Hasta ahora, solo Lothar Emmerich, del Dortmund, en 1967, y Tomislav Marić, del Wolfsburg, en 2001, habían conseguido marcar al menos dos goles en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga”, revela la web oficial del Bayern Múnich.

Y aclaran: “En su tercera temporada en la Bundesliga, Harry Kane ya ha intentado por tercera vez alcanzar este récord tan especial, pero en otoño de 2023 y a finales del verano de 2025 no logró marcar dos goles en el cuarto partido disputado. ¿Será la tercera vez la vencida en Dortmund?“.

Luis Díaz, vital para que Harry Kane esté a las puertas del récord en Bundesliga

Los tres dobletes previos de Harry Kane han sido ante Frankfurt, Werder Bremen y Hoffenheim. Luis Díaz ha tenido participación en varias de esas anotaciones del inglés, siendo vital para que quede a tan solo dos goles, ante Dortmund, para alcanzar el récord.

Contra Hoffenheim, a Luis Díaz le hicieron dos penales, y ambos los convirtió Harry Kane

Ante Werder Bremen, fue Lucho el que le dio una de la asistencia a Kane, pues el otro tanto fue de penal

Es decir que de los seis goles que lleva Kane, hablando del récord, tres tuvieron participación directa de Luis Díaz en dos partidos distintos. Eso confirma la dupla, o el tridente si incluyen a Michael Olise, que tiene al Bayern Múnich peleando por todo esta temporada.

Son días alegres para Bayern Múnich, que pelean arriba en todos los torneos que disputa: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Además. ya ganó la Supercopa de Alemania al principio de la temporada.